В Белгородской области собаку убили из арбалета

Posted 8 ноября 2019, 08:27
Published 8 ноября 2019, 08:27
Modified 20 августа 2024, 04:37
Updated 20 августа 2024, 04:37
Раненое животное обнаружил на одной из улиц посёлка Новосадовый Белгородского района местный житель. Он отвёз собаку в ветеринарную клинику, однако спасти её не удалось – животное усыпили. Информацию о происшествии мужчина передал в правоохранительные органы.
Фотография пса со стрелой в лопатке появилась и в одной из групп соцсети «ВКонтакте». В записи отмечалось, что неизвестные расстреляли дворовую собаку из арбалета.
В разговоре с РИА «Новости» представитель управления МВД по Белгородской области сообщила, что сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. Устанавливается вид оружия, из которого убили животное, а также другие обстоятельства произошедшего.