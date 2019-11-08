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Posted 8 ноября 2019, 08:27

Published 8 ноября 2019, 08:27

Modified 20 августа 2024, 04:37

Updated 20 августа 2024, 04:37

В Белгородской области собаку убили из арбалета

В Белгородской области собаку убили из арбалета

8 ноября 2019, 08:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Убийство
Полицейские устанавливают причастных к происшествию.

Раненое животное обнаружил на одной из улиц посёлка Новосадовый Белгородского района местный житель. Он отвёз собаку в ветеринарную клинику, однако спасти её не удалось – животное усыпили. Информацию о происшествии мужчина передал в правоохранительные органы.

Фотография пса со стрелой в лопатке появилась и в одной из групп соцсети «ВКонтакте». В записи отмечалось, что неизвестные расстреляли дворовую собаку из арбалета.

В разговоре с РИА «Новости» представитель управления МВД по Белгородской области сообщила, что сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. Устанавливается вид оружия, из которого убили животное, а также другие обстоятельства произошедшего.

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#Новости#Происшествия#Убийство#Собака#Новосадовый#Петиция
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