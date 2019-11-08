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Posted 8 ноября 2019, 13:09

Published 8 ноября 2019, 13:09

Modified 20 августа 2024, 00:45

Updated 20 августа 2024, 00:45

Белгородца заподозрили в интимной связи с 14-летней девочкой

Белгородца заподозрили в интимной связи с 14-летней девочкой

8 ноября 2019, 13:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Заявление на 35-летнего жителя региона написал отец несовершеннолетней.

По версии следствия, знакомство произошло в конце августа в Алексеевской ЦРБ: там мужчина проходил лечение, а девочка навещала своего отца. С этого времени подозреваемый стал не только общаться с ней и её мамой, но и приходить к ним в гости.

В середине октября мужчина пригласил 14-летнюю девочку к себе домой, где вступил с ней в интимную связь. Заявление в полицию написал её отец после того, как узнал об инциденте.

В отношении жителя области возбуждено уголовное дело. В следственном управлении СКР по региону сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.

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#Новости#Общество#Уголовное дело#Следственный комитет#Секс#Школьница
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