Белгородца заподозрили в интимной связи с 14-летней девочкой

Posted 8 ноября 2019, 13:09
Published 8 ноября 2019, 13:09
Modified 20 августа 2024, 00:45
Updated 20 августа 2024, 00:45
По версии следствия, знакомство произошло в конце августа в Алексеевской ЦРБ: там мужчина проходил лечение, а девочка навещала своего отца. С этого времени подозреваемый стал не только общаться с ней и её мамой, но и приходить к ним в гости.
В середине октября мужчина пригласил 14-летнюю девочку к себе домой, где вступил с ней в интимную связь. Заявление в полицию написал её отец после того, как узнал об инциденте.
В отношении жителя области возбуждено уголовное дело. В следственном управлении СКР по региону сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.