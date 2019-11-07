Водитель «Лады» погиб после столкновения с КамАЗом в Белгородской области

Второе ДТП случилось в районе Спутника. Lada Priora при выезде на перекрёсток с улицы Красноармейской врезалась в машину скорой помощи, которая ехала на красный с включёнными специальными проблесковыми и световыми сигналами. Пострадали 55-летний водитель скорой, его пассажиры 60 и 25 лет, а также 22-летняя девушка из «Приоры». С травмами их доставили в больницу, сообщили в УМВД России по Белгородской области.