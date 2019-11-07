Водитель «Лады» погиб после столкновения с КамАЗом в Белгородской области

Posted 7 ноября 2019, 08:34
Published 7 ноября 2019, 08:34
Modified 20 августа 2024, 01:43
Updated 20 августа 2024, 01:43
Авария со смертельным исходом случилась в селе Незнамово Старооскольского горокруга. Водитель «Лады-111930» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стоящий КамАЗ-55111. На месте погиб 40-летний мужчина, бывший за рулём легковушки.
На трассе Белгород – Шебекино – Волоконовка в Белгородском районе «Жигули» сбили 16-летнего пешехода. Подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодого человека с травмами госпитализировали.
Две аварии 6 ноября произошли в Белгороде. На проспекте Славы Opel Zafira при повороте налево не занял крайнюю левую полосу и столкнулся с попутным Peugeot 308. Пострадала 69-летняя пассажирка второй иномарки, её отвезли в больницу.
Второе ДТП случилось в районе Спутника. Lada Priora при выезде на перекрёсток с улицы Красноармейской врезалась в машину скорой помощи, которая ехала на красный с включёнными специальными проблесковыми и световыми сигналами. Пострадали 55-летний водитель скорой, его пассажиры 60 и 25 лет, а также 22-летняя девушка из «Приоры». С травмами их доставили в больницу, сообщили в УМВД России по Белгородской области.
Ещё одна авария в областном центре случилась утром 7 ноября. В районе детской областной клинической больницы столкнулись два автомобиля, один из них – такси. На месте дежурила бригада скорой помощи. Данных о пострадавших нет.