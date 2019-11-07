В Белгородской области 28 % юрлиц не платят за вывоз мусора

Posted 7 ноября 2019, 14:49
Published 7 ноября 2019, 14:49
Modified 1 декабря 2024, 08:19
Updated 1 декабря 2024, 08:19
В Белгородской области с рабочей поездкой находится гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. На совещании с участием Буцаева и губернатора региона Евгения Савченко сообщили, что в Белгородской области зафиксировано кратное превышение уровня собираемости платежей за вывоз ТКО с юридических лиц.
В среднем по стране собираемость составляет 35 %, в Белгородской области – 72 %. Общий сбор платежей в регионе за счёт использования единого платёжного документа и работы единого расчётно-кассового центра достиг почти 80 %.
Буцаев обратил внимание, что на софинансирование в РЭО подали заявку только по одному инвестпроекту. Регион до конца ноября предоставит перечень объектов для обработки и утилизации отходов, чтобы попасть в первую очередь проектов для федеральной поддержки. Возможно сотрудничество и по модернизации имеющейся инфраструктуры.
Евгений Савченко пообещал уделить заявочной кампании первостепенное внимание и коснулся вопроса компостирования органических отходов. 40 % всех отходов – органика, которую можно компостировать. Сейчас компостные площадки оборудовали в 15 % частных домовладений региона. Глава региона поставил задачу довести эту цифру до максимума, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.