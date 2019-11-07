В Белгородской области 28 % юрлиц не платят за вывоз мусора

Буцаев обратил внимание, что на софинансирование в РЭО подали заявку только по одному инвестпроекту. Регион до конца ноября предоставит перечень объектов для обработки и утилизации отходов, чтобы попасть в первую очередь проектов для федеральной поддержки. Возможно сотрудничество и по модернизации имеющейся инфраструктуры.