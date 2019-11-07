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Posted 7 ноября 2019, 10:54

Published 7 ноября 2019, 10:54

Modified 20 августа 2024, 00:45

Updated 20 августа 2024, 00:45

Пожаловаться на такси белгородцы смогут на горячую линию

Пожаловаться на такси белгородцы смогут на горячую линию

7 ноября 2019, 10:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Консультировать потребителей будут специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Тематическая горячая линия по услугам такси и каршеринга (краткосрочная аренда автомобиля с поминутной или почасовой оплатой) будет доступна с понедельника по четверг с 10 до 17 часов с 11 до 25 ноября. В пятницу операторы работают с 10 до 15:45, при этом перерыв есть каждый день – с 12 до 12:45.

Пожаловаться на такси или получить помощь можно по бесплатному телефону горячей линии 8-800-222-04-31.

В управлении напомнили и о возможности получить помощь в Общественной приёмной Роспотребнадзора по адресу: Белгород, ул. Железнякова, 2.

Обращение можно направить через официальный портал ведомства в разделе «Приём обращений граждан».

Напомним, в Белгороде выдано свыше 20 тысяч разрешений на перевозку такси. 20-тысячный документ получил в начале октября индивидуальный предприниматель Борис Нарижный, ему выдано разрешение на 45 транспортных средств.

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#Новости#Общество#Горячая линия#Роспотребнадзор#Такси#Консультации#Каршеринг
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