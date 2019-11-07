Пожаловаться на такси белгородцы смогут на горячую линию

Posted 7 ноября 2019, 10:54
Published 7 ноября 2019, 10:54
Modified 20 августа 2024, 00:45
Updated 20 августа 2024, 00:45
Тематическая горячая линия по услугам такси и каршеринга (краткосрочная аренда автомобиля с поминутной или почасовой оплатой) будет доступна с понедельника по четверг с 10 до 17 часов с 11 до 25 ноября. В пятницу операторы работают с 10 до 15:45, при этом перерыв есть каждый день – с 12 до 12:45.
Пожаловаться на такси или получить помощь можно по бесплатному телефону горячей линии 8-800-222-04-31.
В управлении напомнили и о возможности получить помощь в Общественной приёмной Роспотребнадзора по адресу: Белгород, ул. Железнякова, 2.
Напомним, в Белгороде выдано свыше 20 тысяч разрешений на перевозку такси. 20-тысячный документ получил в начале октября индивидуальный предприниматель Борис Нарижный, ему выдано разрешение на 45 транспортных средств.