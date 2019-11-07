Пожаловаться на такси белгородцы смогут на горячую линию

Тематическая горячая линия по услугам такси и каршеринга (краткосрочная аренда автомобиля с поминутной или почасовой оплатой) будет доступна с понедельника по четверг с 10 до 17 часов с 11 до 25 ноября. В пятницу операторы работают с 10 до 15:45, при этом перерыв есть каждый день – с 12 до 12:45.