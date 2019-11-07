Почта доставляет: как в отделениях «Почты России» навязывают ненужные людям услуги

Posted 7 ноября 2019, 15:30
Published 7 ноября 2019, 15:30
Modified 1 декабря 2024, 08:56
Updated 1 декабря 2024, 08:56
В редакцию «Бел.Ру» обратилось несколько белгородцев с жалобой на отделения «Почты России». По их словам, оплатить коммунальные услуги теперь нельзя не только без комиссии, но и без страховки, которую навязывает почта. Мы попытались выяснить, так ли это.
Извините, у нас «эти дни»!
Оказалось, что схема вручения «обязательной» страховки везде разная. Зависит от отделения почты и района области. Где-то вводят особые дни, когда платежи по квитанциям за коммуналку не принимают без покупки страховки, якобы работники не могут провести платёж без выполнения дополнительных условий.
Я их на почте спрашиваю, можно ли оплатить квитанцию? А работник мне говорит, мол, имейте в виду: во вторник и пятницу у нас в обязательном порядке проходит страхование недвижимости, стоит оно 45 рублей. Если не хотите страховаться, значит, приходите в другой день. Я попросила документ какой-нибудь, который это всё подтверждает. Думаю, может, закон вышел? Мне ответили, что у них ничего нет. Татьяна, жительница Ракитного-1
Женщине пояснили, что страхование жилья оформляется на месяц, то есть в следующем месяце тоже придётся платить. По словам столкнувшейся с ситуацией женщины, оператор рассказала, что «Почта России» заключила с какой-то страховой компанией договор и в обязательном порядке все работники их почтового отделения обязаны оплачивать страховку. Люди же оплачивают «обязательную» услугу дважды в неделю. Глядишь, кто-то плюнет и решит заключить договор, лишь бы не приходить на почту повторно в другой день. При этом «эти дни» в каждом районе свои. Так, например, в самом Ракитном навязыванием услуги занимаются не во вторник и пятницу, а по понедельникам и средам.
Когда я попросила какой-то документ, подтверждающий, что я заключила страховое соглашение, мне сказали, что чека будет достаточно. Извините, конечно, но чек – сомнительный документ! Его за месяц можно потерять, бумага у них тончайшая, они выцветают уже через пару дней. Раньше у нас работала другая женщина на почте. И вот она сказала, что не будет людям предлагать эту услугу, потому что (клиенты – прим. ред.) отказываются и ругаются. Думаю, такой подход правильный. Если мне будет нужно – я пойду и застрахую всё! Сама. Не надо мне ничего навязывать. Они там (на почте – прим. ред.) сами не знают, к какой страховой это всё относится. Никаких документов, ничего. Глазками хлопают и улыбаются. Татьяна, жительница Ракитного-1
Как отмечают белгородцы, такая схема рассчитана на пожилых жителей сёл и деревень, которые живут одни и не могут справиться с современными технологиями. Если не хочешь платить за страховку, работники почты предлагают оплачивать коммуналку через сервис «Сбербанк Онлайн». Только вот у старшего поколения не то, что нет навыка пользования интернетом – телефоны кнопочные. Чем запускать «Сбербанк Онлайн»? Кнопкой экстренного звонка родственнику?
«Причапает» эта бабулька оплатить свою платёжку, а ей что-то там про страховку начнут говорить. Думаете, она пойдёт домой, чтобы вернуться в другой день? Или будет в этот чек вчитываться и искать данные страховой компании? Заплатит эти 45 рублей, поплачет, и на этом всё! Татьяна, жительница Ракитного-1
Сами операторы жалуются, что зарплаты у них и почтальонов маленькие, после вычета НДФЛ получается около 10 тысяч. Куда им ещё какую-то страховку покупать? Также работница отделения сказала, что в дальнейшем планируется ввести в квитанциях за ЖКУ дополнительную колонку, в которой будет прописана стоимость добровольного страхования жилья.
Обязательное добровольное страхование
В областном центре в некоторых отделениях посетителям вообще не дают права выбора: платить или не платить. Сообщают, что без оплаты страховки оператор не может провести платёж по квитанции. Якобы оборудование и программа не позволяет.
Одна из белгородок жалуется, что оплачивать коммуналку через отделение почты стало невозможно.
В позапрошлом году, в прошлом периодически навязывали страховку. Говорили, что либо не примут платёж по квитанции, либо оплачивайте дополнительную страховку за 45 рублей. Такое было на Шершнёва в Белгороде, на Главпочтамте. Люди приходят в основном пожилые, до РКЦ (расчётно-кассовый центр – прим. ред.) или до банка далеко идти. Стоят люди с платёжками и со всех (с каждого в очереди – прим. ред.) берут эти 45 рублей за страхование. А без этого они (работники почты – прим. ред.) не могут провести операцию, так как это обязательный платёж. Светлана, жительница Разумного
Женщина говорит, что сама она не платила по такой схеме: решила воспользоваться услугами РКЦ и онлайн-банка. Но она не видела, чтобы людям, купившим «обязательную» страховку, выдавали какой-то документ. Платёж просто прописан в чеке.
Бабушка живёт на Октябрьской, говорит, что у них на почте берут (дополнительные 45 рублей – прим. ред.). Ну а что мне, говорит, делать – идти больше некуда! У них все пожилые люди ходят так. Страховка на месяц – с 1 по 31 число. Якобы на случаи залития, пожаров и тому подобного. Мне кажется, это полная чушь. Не будет никакая страховая приезжать и разбираться, почему и как вас соседи залили. Договора конкретного нет, только квитанция, а это не гарантирует оказание услуг. Светлана, жительница Разумного
Дозвониться на Главпочтамт Белгорода корреспонденту ИА «Бел.Ру» не удалось, зато получилось связаться со специалистом по телефону горячей линии.
Это навязывание!
Такова позиция официального консультанта «Почты России», с которой нам удалось поговорить. Мы описали ситуацию, которая возникает в некоторых отделениях при попытке оплатить счёт за ЖКУ, и попросили объяснить, как это всё работает.
Консультант Надежда сообщила, что страхование жилья и жизни, предоставляемое «Почтой России», является сугубо добровольным. То есть никаких обязательных платежей нет и все работники почты могут принять ваши платёжки без дополнительных услуг.
Если всё именно так, как вы описываете, то это навязывание. Нужно жаловаться на таких работников и отделения по телефону горячей линии или в нашем приложении. Работник обязан оказать вам услугу без навязывания дополнительного платного сервиса. Надежда, консультант горячей линии «Почты России»
По словам девушки, страховку действительно можно оформить, но в добровольном порядке. Она действует месяц, полис на руки не выдаётся. Узнать, с какой именно страховой компанией у вас заключён краткосрочный договор, можно из информации на чеке – там должны быть прописаны эти данные.
Консультант также отметила, что в случае наступления страхового случая обращаться нужно будет не в почтовое отделение, а непосредственно в страховую компанию. Естественно, необходимо сохранять чек. Такая схема кажется нам неудобной и сомнительной, особенно учитывая, насколько «охотно» страховщики занимаются клиентами в тот момент, когда те хотят получить выплаты.
Проблемы с отделениями «Почты России» у белгородцев возникают регулярно. Так, в мае этого года в наш «Чёрный список» пришла жалоба на просроченные конфеты, которые продавались в одном из филиалов. Лакомство оказалось просрочено на полгода.
Также на почте регулярными стали случаи с хищением денег и присвоением денег организации, пенсий и соцвыплат. Так, в Ракитном бывшая сотрудница похитила более 370 тыс. рублей. А в Фощеватом бывшая начальница отделения присвоила 89 тыс. рублей за оказанные местным жителям почтовые услуги.
Совсем странная история произошла в Старом Осколе, где сотрудница отделения похитила 46 тысяч и решила потратить их на поездку в Санкт-Петербург.
Примечательно, что о своём срочном отъезде она не сообщила даже мужу, который и объявил её в розыск.
А в Крюково Борисовского района предприимчивый водитель «Почты России» решил инсценировать ограбление машины.
Утром 4 мая в условленном месте водитель «Почты России» передал подельникам мешки с деньгами, которые принадлежали Ракитянскому почтамту, и попросил себя избить. Деньги поделили поровну.