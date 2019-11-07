Почта доставляет: как в отделениях «Почты России» навязывают ненужные людям услуги

Когда я попросила какой-то документ, подтверждающий, что я заключила страховое соглашение, мне сказали, что чека будет достаточно. Извините, конечно, но чек – сомнительный документ! Его за месяц можно потерять, бумага у них тончайшая, они выцветают уже через пару дней. Раньше у нас работала другая женщина на почте. И вот она сказала, что не будет людям предлагать эту услугу, потому что (клиенты – прим. ред.) отказываются и ругаются. Думаю, такой подход правильный. Если мне будет нужно – я пойду и застрахую всё! Сама. Не надо мне ничего навязывать. Они там (на почте – прим. ред.) сами не знают, к какой страховой это всё относится. Никаких документов, ничего. Глазками хлопают и улыбаются. Татьяна, жительница Ракитного-1