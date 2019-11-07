Переехавший из Белгорода в Крым виновник ДТП выплатил долг после ареста дома

Posted 7 ноября 2019, 11:35
Published 7 ноября 2019, 11:35
Modified 20 августа 2024, 03:46
Updated 20 августа 2024, 03:46
Ранее суд признал мужчину виновным в ДТП: на трассе Белгород – Новый Оскол – Советское произошло лобовое столкновение двух машин в результате выезда на встречную полосу. Его обязали выплатить пострадавшему водителю 400 тыс. рублей компенсации морального вреда, а пассажиру – 200 тыс.
Однако исполнять требование суда виновник аварии не спешил. После истечения добровольного срока выплаты компенсации к делу подключился пристав-исполнитель. Оказалось, что сам должник живёт в Крыму, но владеет землёй и домом в селе Стрелецкое Белгородской области.
На имущество должника был наложен арест. После этого он нашёл возможность погасить задолженность и выплатить исполнительский сбор в размере 42 тыс. рублей, заметили в управлении ФССП по Белгородской области.