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Posted 7 ноября 2019, 11:35

Published 7 ноября 2019, 11:35

Modified 20 августа 2024, 03:46

Updated 20 августа 2024, 03:46

Переехавший из Белгорода в Крым виновник ДТП выплатил долг после ареста дома

Переехавший из Белгорода в Крым виновник ДТП выплатил долг после ареста дома

7 ноября 2019, 11:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
В пользу пострадавших в аварии приставы взыскали 600 тыс. рублей компенсации.

Ранее суд признал мужчину виновным в ДТП: на трассе Белгород – Новый Оскол – Советское произошло лобовое столкновение двух машин в результате выезда на встречную полосу. Его обязали выплатить пострадавшему водителю 400 тыс. рублей компенсации морального вреда, а пассажиру – 200 тыс.

Однако исполнять требование суда виновник аварии не спешил. После истечения добровольного срока выплаты компенсации к делу подключился пристав-исполнитель. Оказалось, что сам должник живёт в Крыму, но владеет землёй и домом в селе Стрелецкое Белгородской области.

На имущество должника был наложен арест. После этого он нашёл возможность погасить задолженность и выплатить исполнительский сбор в размере 42 тыс. рублей, заметили в управлении ФССП по Белгородской области.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Крым#Компенсация морального вреда#Стрелецкое#Арест имущества
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