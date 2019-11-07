Переехавший из Белгорода в Крым виновник ДТП выплатил долг после ареста дома

Однако исполнять требование суда виновник аварии не спешил. После истечения добровольного срока выплаты компенсации к делу подключился пристав-исполнитель. Оказалось, что сам должник живёт в Крыму, но владеет землёй и домом в селе Стрелецкое Белгородской области.