«Единая Россия»: «Аэрофлот» обязан прекратить блокаду Приморья

Отмечается, что сейчас транспортная доступность регионов Дальнего Востока находится практически в кризисном состоянии: авиакомпании, в том числе и «Аэрофлот», не планируют снижать стоимость авиабилетов. Вместе с тем, ранее «Аэрофлот» учредил топливный сбор на рейсах, которые следуют из Москвы на Дальний Восток. Кроме того, «плоские тарифы», подразумевающие уменьшение цен на авиабилеты, могут отменить на дальневосточных направлениях.