«Единая Россия»: «Аэрофлот» обязан прекратить блокаду Приморья

Posted 7 ноября 2019, 15:38
Published 7 ноября 2019, 15:38
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Vostokmedia.com пишет, что специалисты, отметив поведение члена «ЕР» как проявление популизма, акцентировали внимание что за счет подобного рода заявлений можно ставить под сомнение действия партийных начальников Шалуновой. Речь идет об исполняющем обязанности секретаря ПРО ВПП «Единая Россия» Олеге Кожемяко, а также члене президиума генерального совета «Единой России» Сергее Сопчуке, у которого Шалунова числится помощником.
По мнению аналитиков, популистская риторика молодых членов партии обусловлена подготовке к выборам 2021 года. При этом, сама Шалунова будет претендовать на один из округов Государственной Думы страны, а такие заявления могут “сыграть” против политических перспектив помощника депутата.
Отмечается, что сейчас транспортная доступность регионов Дальнего Востока находится практически в кризисном состоянии: авиакомпании, в том числе и «Аэрофлот», не планируют снижать стоимость авиабилетов. Вместе с тем, ранее «Аэрофлот» учредил топливный сбор на рейсах, которые следуют из Москвы на Дальний Восток. Кроме того, «плоские тарифы», подразумевающие уменьшение цен на авиабилеты, могут отменить на дальневосточных направлениях.