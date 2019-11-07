Два человека погибли в массовом ДТП в Белгородской области

Posted 7 ноября 2019, 10:07
Published 7 ноября 2019, 10:07
Modified 20 августа 2024, 00:45
Updated 20 августа 2024, 00:45
По предварительным данным, 21-летний водитель Opel во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с двумя автомобилями. От полученных травм на месте погиб 67-летний водитель ВАЗ-2107. Позже в машине скорой скончался и 43-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2109.
Повреждения разной степени тяжести получили пассажиры иномарки: 30-летний мужчина и 20-летняя девушка, а также сам водитель. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Дополнение. В пресс-службе УМВД уточнили, что пострадала в аварии ещё и 39-летняя женщина — пассажирка «девятки».