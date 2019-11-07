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Posted 7 ноября 2019, 10:07

Published 7 ноября 2019, 10:07

Modified 20 августа 2024, 00:45

Updated 20 августа 2024, 00:45

Два человека погибли в массовом ДТП в Белгородской области

Два человека погибли в массовом ДТП в Белгородской области

7 ноября 2019, 10:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Авария произошла утром 7 ноября на 80 км трассы Валуйки — Алексеевка — Красное в Алексеевском горокруге.

По предварительным данным, 21-летний водитель Opel во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с двумя автомобилями. От полученных травм на месте погиб 67-летний водитель ВАЗ-2107. Позже в машине скорой скончался и 43-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2109.

Повреждения разной степени тяжести получили пассажиры иномарки: 30-летний мужчина и 20-летняя девушка, а также сам водитель. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Дополнение. В пресс-службе УМВД уточнили, что пострадала в аварии ещё и 39-летняя женщина — пассажирка «девятки».

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