Два человека погибли в массовом ДТП в Белгородской области

По предварительным данным, 21-летний водитель Opel во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с двумя автомобилями. От полученных травм на месте погиб 67-летний водитель ВАЗ-2107. Позже в машине скорой скончался и 43-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2109.