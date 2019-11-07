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Posted 7 ноября 2019, 14:05

Published 7 ноября 2019, 14:05

Modified 20 августа 2024, 04:37

Updated 20 августа 2024, 04:37

Белгородской области не хватает ещё более 2000 контейнерных площадок для сбора мусора

Белгородской области не хватает ещё более 2000 контейнерных площадок для сбора мусора

7 ноября 2019, 14:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мусор
Цифру озвучили на заседании с участием гендиректора «Российского экологического оператора».

Руководитель публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев с рабочей поездкой посетил Белгородскую область. Он встретился с губернатором Евгением Савченко и принял участие в совещании по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

На заседании озвучили, что в Белгородской области на 81,6 % заменили контейнерный парк. Транспортные организации почти наполовину обновили спецтехнику.

Региону требуется более 12 тыс. контейнерных площадок. Сейчас обустроено почти 10 тыс., или 82,5 % от общей потребности. Закончить обустройство должны до конца 2019 года. В 2020 году обещают заменить всю технику.

Денис Буцаев отметил, что к региону были замечания по расположению будущих объектов инфраструктуры по обращению с ТКО, но в целом схема вывоза отходов и работа полигонов сбалансированы.

Но обращу внимание на необходимость оснащения весовым контролем и интеграции системы электронного учёта доступа транспорта на полигоны. Чтобы не было злоупотреблений, нужно ограничить доступ к этой системе операторов транспорта.Денис Буцаев

Побывал Буцаев и на новом автоматизированном мусоросортировочном комплексе в Губкинском городском округе.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Мусор#Мусорная реформа
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