Белгородской области не хватает ещё более 2000 контейнерных площадок для сбора мусора

Руководитель публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев с рабочей поездкой посетил Белгородскую область. Он встретился с губернатором Евгением Савченко и принял участие в совещании по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.