Белгородской области не хватает ещё более 2000 контейнерных площадок для сбора мусора

Posted 7 ноября 2019, 14:05
Published 7 ноября 2019, 14:05
Modified 20 августа 2024, 04:37
Updated 20 августа 2024, 04:37
Руководитель публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев с рабочей поездкой посетил Белгородскую область. Он встретился с губернатором Евгением Савченко и принял участие в совещании по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.
На заседании озвучили, что в Белгородской области на 81,6 % заменили контейнерный парк. Транспортные организации почти наполовину обновили спецтехнику.
Региону требуется более 12 тыс. контейнерных площадок. Сейчас обустроено почти 10 тыс., или 82,5 % от общей потребности. Закончить обустройство должны до конца 2019 года. В 2020 году обещают заменить всю технику.
Денис Буцаев отметил, что к региону были замечания по расположению будущих объектов инфраструктуры по обращению с ТКО, но в целом схема вывоза отходов и работа полигонов сбалансированы.
Но обращу внимание на необходимость оснащения весовым контролем и интеграции системы электронного учёта доступа транспорта на полигоны. Чтобы не было злоупотреблений, нужно ограничить доступ к этой системе операторов транспорта.Денис Буцаев
Побывал Буцаев и на новом автоматизированном мусоросортировочном комплексе в Губкинском городском округе.