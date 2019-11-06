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Posted 6 ноября 2019, 06:35

Published 6 ноября 2019, 06:35

Modified 20 августа 2024, 01:43

Updated 20 августа 2024, 01:43

У Apple будут проблемы: в России запретят продажу гаджетов без отечественного ПО

У Apple будут проблемы: в России запретят продажу гаджетов без отечественного ПО

6 ноября 2019, 06:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Госдума
Соответствующий законопроект во вторник, 5 ноября, прошёл первое чтение.

Речь идёт о документе, который обяжет предустанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV отечественное ПО. Несоблюдение этого требования грозит штрафами: должностные лица заплатят 30−50 тыс. рублей, юридические – 50−200 тыс. Если проект поддержат полностью, то он вступит в силу с июля следующего года.

Ранее инициативу группы депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым одобрили в кабмине. Изменения затронут закон «О защите прав потребителей», а их принятие должно способствовать продвижению отечественных программ.

При этом понимания, как будет работать документ и на какие устройства потребуется обязательная предустановка, нет. Об этом «Коммерсанту» рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, по словам которого сложнее всего будет с Apple – в её операционке нет возможности предустанавливать сторонние приложения.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов заметил, что проект закона не обсуждался с экспертами и бизнесом. По его мнению, принятие поправок грозит дополнительными расходами для производителей, стагнацией отечественного рынка разработчиков приложений и уходом устройств с закрытыми ОС.

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