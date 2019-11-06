У Apple будут проблемы: в России запретят продажу гаджетов без отечественного ПО

При этом понимания, как будет работать документ и на какие устройства потребуется обязательная предустановка, нет. Об этом «Коммерсанту» рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, по словам которого сложнее всего будет с Apple – в её операционке нет возможности предустанавливать сторонние приложения.