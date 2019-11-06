Порошковый алкоголь в России обложили штрафами

Согласно законопроекту, опубликованному «РГ», физлицам грозит наказание от 5 до 20 тыс. рублей. Должностное лицо может поплатиться за выпуск алкоголя в порошке суммой от 20 до 50 тыс., а юрлица заплатят от 200 до 500 тыс. рублей. Принимать решения будут Роспотребнадзор и органы контроля в области производства и оборота алкоголя.