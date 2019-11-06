Порошковый алкоголь в России обложили штрафами

Posted 6 ноября 2019, 07:10
Published 6 ноября 2019, 07:10
Modified 20 августа 2024, 01:43
Updated 20 августа 2024, 01:43
Порошкообразный суррогат, который необходимо растворять в воде, создали в Японии больше полувека назад, но распространение на рынке он получил лишь сейчас. Популярностью продукт похвастаться не может, поэтому принятые ограничения вряд ли расстроят россиян.
К слову, бороться с «сухим» спиртным российские власти начали четыре года назад с утверждения соответствующего плана. В январе 2019-го суррогат запретили, но штрафы за производство и оборот ввели гораздо позже.
Согласно законопроекту, опубликованному «РГ», физлицам грозит наказание от 5 до 20 тыс. рублей. Должностное лицо может поплатиться за выпуск алкоголя в порошке суммой от 20 до 50 тыс., а юрлица заплатят от 200 до 500 тыс. рублей. Принимать решения будут Роспотребнадзор и органы контроля в области производства и оборота алкоголя.