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Posted 6 ноября 2019, 07:10

Published 6 ноября 2019, 07:10

Modified 20 августа 2024, 01:43

Updated 20 августа 2024, 01:43

Порошковый алкоголь в России обложили штрафами

Порошковый алкоголь в России обложили штрафами

6 ноября 2019, 07:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
За производство и продажу «сухого» алкоголя будут наказывать рублём.

Порошкообразный суррогат, который необходимо растворять в воде, создали в Японии больше полувека назад, но распространение на рынке он получил лишь сейчас. Популярностью продукт похвастаться не может, поэтому принятые ограничения вряд ли расстроят россиян.

К слову, бороться с «сухим» спиртным российские власти начали четыре года назад с утверждения соответствующего плана. В январе 2019-го суррогат запретили, но штрафы за производство и оборот ввели гораздо позже.

Согласно законопроекту, опубликованному «РГ», физлицам грозит наказание от 5 до 20 тыс. рублей. Должностное лицо может поплатиться за выпуск алкоголя в порошке суммой от 20 до 50 тыс., а юрлица заплатят от 200 до 500 тыс. рублей. Принимать решения будут Роспотребнадзор и органы контроля в области производства и оборота алкоголя.

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#Новости#Экономика#Штрафы#Запрет
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