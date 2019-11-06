Белгородцы будут окультуриваться в спортзалах и актовых залах школ

Posted 6 ноября 2019, 13:45
Published 6 ноября 2019, 13:45
Modified 20 августа 2024, 00:44
Updated 20 августа 2024, 00:44
Актовые и спортзалы школ должны задействоваться не только в учебно-воспитательном процессе детей, считает губернатор Белгородской области Евгений Савченко. На его странице в соцсети опубликован пост, в котором глава региона сетует, что не каждый зал удобен для проведения праздников, фестивалей, соревнований, хотя в целом материально-техническая база позволяет это делать.
Поручил уже со следующего года при ремонте и строительстве школ обращать внимание на вопросы доступности объектов для населения. Предусмотреть отдельный вход, где это возможно, гардеробные, санузлы и т. д. Активные, творческие, спортивные белгородцы получат новые «точки притяжения». Евгений Савченко
Напомним, в Белгороде летом провели акцию «Дворовый тренер». Для жителей города проводили бесплатные тренировки на спортивных площадках белгородских школ.