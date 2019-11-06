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Posted 6 ноября 2019, 13:45

Published 6 ноября 2019, 13:45

Modified 20 августа 2024, 00:44

Updated 20 августа 2024, 00:44

Белгородцы будут окультуриваться в спортзалах и актовых залах школ

Белгородцы будут окультуриваться в спортзалах и актовых залах школ

6 ноября 2019, 13:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Губернатор
Евгений Савченко поручил использовать инфраструктуру для организации культурного досуга жителей сёл и городских микрорайонов.

Актовые и спортзалы школ должны задействоваться не только в учебно-воспитательном процессе детей, считает губернатор Белгородской области Евгений Савченко. На его странице в соцсети опубликован пост, в котором глава региона сетует, что не каждый зал удобен для проведения праздников, фестивалей, соревнований, хотя в целом материально-техническая база позволяет это делать.

Поручил уже со следующего года при ремонте и строительстве школ обращать внимание на вопросы доступности объектов для населения. Предусмотреть отдельный вход, где это возможно, гардеробные, санузлы и т. д. Активные, творческие, спортивные белгородцы получат новые «точки притяжения». Евгений Савченко

Напомним, в Белгороде летом провели акцию «Дворовый тренер». Для жителей города проводили бесплатные тренировки на спортивных площадках белгородских школ.

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#Новости#Общество#ИЖС#Губернатор#Село#Досуг#Микрорайон
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