Белгородцы будут окультуриваться в спортзалах и актовых залах школ

Актовые и спортзалы школ должны задействоваться не только в учебно-воспитательном процессе детей, считает губернатор Белгородской области Евгений Савченко. На его странице в соцсети опубликован пост, в котором глава региона сетует, что не каждый зал удобен для проведения праздников, фестивалей, соревнований, хотя в целом материально-техническая база позволяет это делать.