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Posted 6 ноября 2019, 07:36

Published 6 ноября 2019, 07:36

Modified 1 декабря 2024, 08:11

Updated 1 декабря 2024, 08:11

Белгородцы больше остальных россиян хотят четырёхдневную рабочую неделю

Белгородцы больше остальных россиян хотят четырёхдневную рабочую неделю

6 ноября 2019, 07:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В региональном разрезе область лидирует в количестве желающих перейти на четырёхдневную рабочую неделю.

Исследование провели специалисты сервиса HeadHunter, опросив 9,3 тыс. человек из более чем 50 регионов страны. Оказалось, что 83 % жителей Белгородской области выступают за ещё один выходной. Чуть меньше – по 75 % – инициативу поддерживают в Ярославской и Московской областях.

В Москве и Петербурге за переход на укороченную рабочую неделю выступают 73 % и 72 % респондентов соответственно. При этом регионом-лидером по количеству желающих сохранить пятидневку оказался Алтайский край.

К слову, за ещё один выходной чаще всего голосуют представители отрасли добычи сырья (80 %), автобизнеса (79 %) и сферы управления персоналом (78 %). Большинство респондентов (69 %) готовы изменить график при условии сохранения текущей оплаты труда, а 19 % согласны в любом случае. Против четырёхдневной недели выступили лишь 9 % опрошенных.

Из тех, кто за три выходных, 40 % обещают работать интенсивнее, а 30 % могут пойти на увеличение продолжительности рабочего дня. Отказаться от обеда согласны 18 % респондентов, а без части зарплаты готовы остаться 4 %.

Самым предпочтительным для нового выходного днём недели участники опроса называют пятницу – за неё проголосовали 59 %. Отдыхать в понедельник не против 26 %, в среду – 14 %. Четверг и вторник набрали 1 % и 0,3 % соответственно, пишут «Известия».

Отвечая на вопрос, что лучше – пять сокращённых рабочих дней или четыре обычных, 70 % опрошенных выбрали второй вариант. Остальные проголосовали за первый. Добавим, что чаще других за сохранение пятидневки выступали генеральные директора и владельцы компаний – 42 % респондентов.

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#Новости#Общество#Выходные#Опрос
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