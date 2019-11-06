Белгородцы больше остальных россиян хотят четырёхдневную рабочую неделю

Posted 6 ноября 2019, 07:36
Published 6 ноября 2019, 07:36
Modified 1 декабря 2024, 08:11
Updated 1 декабря 2024, 08:11
Исследование провели специалисты сервиса HeadHunter, опросив 9,3 тыс. человек из более чем 50 регионов страны. Оказалось, что 83 % жителей Белгородской области выступают за ещё один выходной. Чуть меньше – по 75 % – инициативу поддерживают в Ярославской и Московской областях.
В Москве и Петербурге за переход на укороченную рабочую неделю выступают 73 % и 72 % респондентов соответственно. При этом регионом-лидером по количеству желающих сохранить пятидневку оказался Алтайский край.
К слову, за ещё один выходной чаще всего голосуют представители отрасли добычи сырья (80 %), автобизнеса (79 %) и сферы управления персоналом (78 %). Большинство респондентов (69 %) готовы изменить график при условии сохранения текущей оплаты труда, а 19 % согласны в любом случае. Против четырёхдневной недели выступили лишь 9 % опрошенных.
Из тех, кто за три выходных, 40 % обещают работать интенсивнее, а 30 % могут пойти на увеличение продолжительности рабочего дня. Отказаться от обеда согласны 18 % респондентов, а без части зарплаты готовы остаться 4 %.
Самым предпочтительным для нового выходного днём недели участники опроса называют пятницу – за неё проголосовали 59 %. Отдыхать в понедельник не против 26 %, в среду – 14 %. Четверг и вторник набрали 1 % и 0,3 % соответственно, пишут «Известия».
Отвечая на вопрос, что лучше – пять сокращённых рабочих дней или четыре обычных, 70 % опрошенных выбрали второй вариант. Остальные проголосовали за первый. Добавим, что чаще других за сохранение пятидневки выступали генеральные директора и владельцы компаний – 42 % респондентов.