Белгородцы больше остальных россиян хотят четырёхдневную рабочую неделю

Отвечая на вопрос, что лучше – пять сокращённых рабочих дней или четыре обычных, 70 % опрошенных выбрали второй вариант. Остальные проголосовали за первый. Добавим, что чаще других за сохранение пятидневки выступали генеральные директора и владельцы компаний – 42 % респондентов.