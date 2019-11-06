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Posted 6 ноября 2019, 09:26

Published 6 ноября 2019, 09:26

Modified 20 августа 2024, 01:43

Updated 20 августа 2024, 01:43

Белгородского разработчика ПО заподозрили в мошенничестве с госконтрактами в Орле

Белгородского разработчика ПО заподозрили в мошенничестве с госконтрактами в Орле

6 ноября 2019, 09:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мошенничество
Нарушения обнаружила прокуратура Орловской области во время проверки.

Тендер на модернизацию медицинской информационной системы в 45 больницах и поликлиниках региона выиграло ООО «СофТраст Инк». Согласно информации на сайте, компания из Белгорода является разработчиком программного обеспечения и работает в сфере здравоохранения с 2005 года.

Надзорное ведомство выяснило, что организации выплатили свыше 65 млн рублей за фактически невыполненные работы: до сих пор ни в одном из областных медучреждений информационная система не работает полностью.

Материалы проверки отправлены в региональное следственное управление СКР, отметили в прокуратуре. Там решат вопрос об уголовном преследовании виновных в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

ООО «СофТраст Инк» зарегистрировано в ноябре 2006 года в Белгороде. Основной вид деятельности – разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

Владелец и директор компании – Владимир Варфоломеев. По итогам 2018 года ООО отчиталось о выручке в 70,3 млн рублей и чистой прибыли в 45 млн рублей.

В ноябре 2018 года «СофТраст Инк» заключила 29 контрактов на модернизацию медицинской информационной системы в учреждениях Орловской области. Все контракты завершены.

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#Новости#Общество#Мошенничество#Прокуратура#Госзакупки#Программное обеспечение#Орловская область#Медучреждения
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