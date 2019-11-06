Белгородского разработчика ПО заподозрили в мошенничестве с госконтрактами в Орле

Posted 6 ноября 2019, 09:26
Published 6 ноября 2019, 09:26
Modified 20 августа 2024, 01:43
Updated 20 августа 2024, 01:43
Тендер на модернизацию медицинской информационной системы в 45 больницах и поликлиниках региона выиграло ООО «СофТраст Инк». Согласно информации на сайте, компания из Белгорода является разработчиком программного обеспечения и работает в сфере здравоохранения с 2005 года.
Надзорное ведомство выяснило, что организации выплатили свыше 65 млн рублей за фактически невыполненные работы: до сих пор ни в одном из областных медучреждений информационная система не работает полностью.
Материалы проверки отправлены в региональное следственное управление СКР, отметили в прокуратуре. Там решат вопрос об уголовном преследовании виновных в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.
ООО «СофТраст Инк» зарегистрировано в ноябре 2006 года в Белгороде. Основной вид деятельности – разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.
Владелец и директор компании – Владимир Варфоломеев. По итогам 2018 года ООО отчиталось о выручке в 70,3 млн рублей и чистой прибыли в 45 млн рублей.
В ноябре 2018 года «СофТраст Инк» заключила 29 контрактов на модернизацию медицинской информационной системы в учреждениях Орловской области. Все контракты завершены.