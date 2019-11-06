Белгородского разработчика ПО заподозрили в мошенничестве с госконтрактами в Орле

Тендер на модернизацию медицинской информационной системы в 45 больницах и поликлиниках региона выиграло ООО «СофТраст Инк». Согласно информации на сайте, компания из Белгорода является разработчиком программного обеспечения и работает в сфере здравоохранения с 2005 года.