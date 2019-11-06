Белгородец попал в колонию строгого режима за грабёж

Преступление произошло 22 апреля этого года: мужчины распивали спиртное, когда осуждённый увидел в кармане приятеля деньги. Он потребовал отдать всю сумму, ударил потерпевшего ногой в грудь, а после того, как тот упал – ударил по лицу. Из кармана мужчина вытащил 2,9 тыс. рублей и сбежал.