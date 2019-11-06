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Posted 6 ноября 2019, 07:29

Published 6 ноября 2019, 07:29

Modified 20 августа 2024, 00:44

Updated 20 августа 2024, 00:44

Белгородец попал в колонию строгого режима за грабёж

Белгородец попал в колонию строгого режима за грабёж

6 ноября 2019, 07:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Жертвой 50-летнего жителя Губкина стал его знакомый.

Преступление произошло 22 апреля этого года: мужчины распивали спиртное, когда осуждённый увидел в кармане приятеля деньги. Он потребовал отдать всю сумму, ударил потерпевшего ногой в грудь, а после того, как тот упал – ударил по лицу. Из кармана мужчина вытащил 2,9 тыс. рублей и сбежал.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело за грабёж с применением насилия, не опасного для здоровья. Учитывая отягчающие наказание обстоятельства и личность злоумышленника, суд приговорил его к лишению свободы на два года и шесть месяцев в колонии строгого режима.

В пресс-службе прокуратуры Белгородской области сообщили, что решение суда ещё не вступило в силу.

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