Белгородец попал в колонию строгого режима за грабёж

Posted 6 ноября 2019, 07:29
Published 6 ноября 2019, 07:29
Modified 20 августа 2024, 00:44
Updated 20 августа 2024, 00:44
Преступление произошло 22 апреля этого года: мужчины распивали спиртное, когда осуждённый увидел в кармане приятеля деньги. Он потребовал отдать всю сумму, ударил потерпевшего ногой в грудь, а после того, как тот упал – ударил по лицу. Из кармана мужчина вытащил 2,9 тыс. рублей и сбежал.
В отношении местного жителя возбудили уголовное дело за грабёж с применением насилия, не опасного для здоровья. Учитывая отягчающие наказание обстоятельства и личность злоумышленника, суд приговорил его к лишению свободы на два года и шесть месяцев в колонии строгого режима.
В пресс-службе прокуратуры Белгородской области сообщили, что решение суда ещё не вступило в силу.