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Posted 5 ноября 2019, 09:30

Published 5 ноября 2019, 09:30

Modified 1 декабря 2024, 07:52

Updated 1 декабря 2024, 07:52

В Белгороде 7 ноября перекроют улицы

В Белгороде 7 ноября перекроют улицы

5 ноября 2019, 09:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Рабочая неделя начнётся для белгородских водителей с ограничений.

7 ноября, в день 102-летия Октябрьской революции 1917 года, в Белгороде состоится шествие. В связи с этим власти ограничивают остановку и стоянку транспортных средств с 22 часов 6 ноября и до конца мероприятия по Гражданскому пр. (от проезда к зданию областного правительства до ул. Харьковской), по ул. Харьковской (от ул. Попова до ул. Супруновской).

С 15 часов 7 ноября и до окончания шествия закрывается автомобильное движение по Гражданскому пр. (от ул. Князя Трубецкого до ул. Попова), по ул. Попова (от проезда к зданию правительства области до ул. Харьковской), по ул. Харьковской (от ул. Попова до ул. Супруновской).

Объехать закрытые участки можно по пр. Славы, улицам Преображенской, Белгородского полка и пр. Б. Хмельницкого.

#Новости#Город#Новости Белгорода
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