В Белгороде 7 ноября перекроют улицы

Posted 5 ноября 2019, 09:30
Published 5 ноября 2019, 09:30
Modified 1 декабря 2024, 07:52
Updated 1 декабря 2024, 07:52
7 ноября, в день 102-летия Октябрьской революции 1917 года, в Белгороде состоится шествие. В связи с этим власти ограничивают остановку и стоянку транспортных средств с 22 часов 6 ноября и до конца мероприятия по Гражданскому пр. (от проезда к зданию областного правительства до ул. Харьковской), по ул. Харьковской (от ул. Попова до ул. Супруновской).
С 15 часов 7 ноября и до окончания шествия закрывается автомобильное движение по Гражданскому пр. (от ул. Князя Трубецкого до ул. Попова), по ул. Попова (от проезда к зданию правительства области до ул. Харьковской), по ул. Харьковской (от ул. Попова до ул. Супруновской).
Объехать закрытые участки можно по пр. Славы, улицам Преображенской, Белгородского полка и пр. Б. Хмельницкого.