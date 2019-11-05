В Белгороде 7 ноября перекроют улицы

7 ноября, в день 102-летия Октябрьской революции 1917 года, в Белгороде состоится шествие. В связи с этим власти ограничивают остановку и стоянку транспортных средств с 22 часов 6 ноября и до конца мероприятия по Гражданскому пр. (от проезда к зданию областного правительства до ул. Харьковской), по ул. Харьковской (от ул. Попова до ул. Супруновской).