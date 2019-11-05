Туман и порывы ветра ожидают белгородцев в среду

В Белгороде поздно вечером возможен совсем небольшой дождь. Столбик термометра днём поднимется до +14 °С. В Старом Осколе – без осадков, но на градус холоднее. Жители Валуек смогут порадоваться и солнцу, оно прогреет воздух до +15 °С.