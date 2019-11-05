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Posted 5 ноября 2019, 12:41

Published 5 ноября 2019, 12:41

Modified 20 августа 2024, 00:44

Updated 20 августа 2024, 00:44

Туман и порывы ветра ожидают белгородцев в среду

Туман и порывы ветра ожидают белгородцев в среду

5 ноября 2019, 12:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
МЧС
В МЧС напомнили жителям региона о мерах безопасности в сложных погодных условиях.

В среду, 6 ноября, в Белгородской области ожидается туман и порывы ветра до 17 м/с. Гидрометцентр обещает облачность с прояснениями, преимущественно без осадков.

Температура в среднем по региону будет ночью в пределах 6-11° тепла, днём – до +16 °С.

В Белгороде поздно вечером возможен совсем небольшой дождь. Столбик термометра днём поднимется до +14 °С. В Старом Осколе – без осадков, но на градус холоднее. Жители Валуек смогут порадоваться и солнцу, оно прогреет воздух до +15 °С.

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#Евгений Грицков#Новости#Город#МЧС#Туман#Погода#Порывистый ветер
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