Туман и порывы ветра ожидают белгородцев в среду

Posted 5 ноября 2019, 12:41
Published 5 ноября 2019, 12:41
Modified 20 августа 2024, 00:44
Updated 20 августа 2024, 00:44
В среду, 6 ноября, в Белгородской области ожидается туман и порывы ветра до 17 м/с. Гидрометцентр обещает облачность с прояснениями, преимущественно без осадков.
Температура в среднем по региону будет ночью в пределах 6-11° тепла, днём – до +16 °С.
В Белгороде поздно вечером возможен совсем небольшой дождь. Столбик термометра днём поднимется до +14 °С. В Старом Осколе – без осадков, но на градус холоднее. Жители Валуек смогут порадоваться и солнцу, оно прогреет воздух до +15 °С.