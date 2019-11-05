Получить кредит в Альфа-Банке можно будет за 1-2 дня на основе данных СПАРК

База СПАРК – это объединённое хранилище данных, которые поступают от самих предпринимателей, федеральных информационных ресурсов, даже судов. На основе хранящихся в СПАРК сведений система рассчитывает кредитный лимит, оценивая рентабельность бизнеса и другие важные параметры. Теперь сотруднику банка не требуется тратить время на поездки к клиенту. Он может провести аудит не выходя из кабинета, проверив финансовую отчётность. Если же речь идёт о физлицах, владеющих бизнесом, им даже не требуется предоставлять финансовую отчётность.