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Posted 5 ноября 2019, 16:38

Published 5 ноября 2019, 16:38

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

Получить кредит в Альфа-Банке можно будет за 1-2 дня на основе данных СПАРК

Получить кредит в Альфа-Банке можно будет за 1-2 дня на основе данных СПАРК

5 ноября 2019, 16:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Внедрение сервиса автоматизации в беззалоговом кредитовании позволило Альфа-Банку существенно ускорить выдачу средств. Кредитные лимиты рассчитываются на основании данных базы СПАРК.

Новая система может выдать физическому лицу, владеющему бизнесом, до 3 млн рублей, ИП и юридические лица могут рассчитывать на 6 млн рублей. Самое интересное в данном новшестве – сроки. Теперь на получение беззалогового кредита уходит 1-2 дня, сообщает Kursdela.biz.

База СПАРК – это объединённое хранилище данных, которые поступают от самих предпринимателей, федеральных информационных ресурсов, даже судов. На основе хранящихся в СПАРК сведений система рассчитывает кредитный лимит, оценивая рентабельность бизнеса и другие важные параметры. Теперь сотруднику банка не требуется тратить время на поездки к клиенту. Он может провести аудит не выходя из кабинета, проверив финансовую отчётность. Если же речь идёт о физлицах, владеющих бизнесом, им даже не требуется предоставлять финансовую отчётность.

Глава департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова считает, что экономика РФ становится прозрачнее. Этому в немалой степени способствует цифровизация и внедрение технологий big data. В последнее время кредитные организации могут получить необходимые данные о клиенте из баз СПАРК, ЕГРЮЛ/ЕГРИП и бюро кредитных историй. Это не только ускоряет процесс кредитования, но и делает его дешевле, что позволяет расширить объёмы выдачи без ухудшения качества.

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