bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября 2019, 14:47

Published 5 ноября 2019, 14:47

Modified 1 декабря 2024, 08:09

Updated 1 декабря 2024, 08:09

О выплатах «серой» или ниже МРОТ зарплаты в Белгороде можно сообщить анонимно

О выплатах «серой» или ниже МРОТ зарплаты в Белгороде можно сообщить анонимно

5 ноября 2019, 14:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Для этого в управлении по труду и социальному партнёрству работает телефон доверия.

Позвонив по номеру, можно сообщить о фактах выплаты «серой» зарплаты или если вам платят зарплату ниже минимальной, а также неправильно оформляют на работе.

Неофициальные выплаты не только незаконны, но и ущемляют социальные права работников, которые лишаются достойной оплаты больничных, отпускных, других социальных гарантий, а позже получат минимальную пенсию.

В апреле 2019 года принято постановление правительства области о мерах по повышению уровня зарплаты в регионе, напомнили в пресс-службе мэрии Белгорода. На предприятиях, где работает меньше ста человек, рекомендуют довести размер средней заработной платы минимум до 25 тыс. рублей. Для предприятий с численностью больше ста человек планку установили в 33 тыс. рублей.

Месячная зарплата сотрудника, который отработал норму времени и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ – 11 280 рублей. При этом в сумму не включаются выплаты за сверхурочную работу, в выходные и нерабочие дни, ночные смены, совмещение должностей и профессий. Работодатель обязан индексировать зарплату с учётом роста цен на товары и услуги.

Номер телефона доверия, по которому можно сообщить информацию, − 8 (4722)23-30-15.

Материалы по теме
Альфа-Банк отметил рост транзакций по картам на 15 %Альфа-Банк планирует увеличение розничного портфеля на 40−45 %Альфа-Банк организовал выпуск облигаций ПАО АФК «Система» объёмом 10 млрд рублей
#Новости#Общество#Альфа-банк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика