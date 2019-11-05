О выплатах «серой» или ниже МРОТ зарплаты в Белгороде можно сообщить анонимно

Месячная зарплата сотрудника, который отработал норму времени и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ – 11 280 рублей. При этом в сумму не включаются выплаты за сверхурочную работу, в выходные и нерабочие дни, ночные смены, совмещение должностей и профессий. Работодатель обязан индексировать зарплату с учётом роста цен на товары и услуги.