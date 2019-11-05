О выплатах «серой» или ниже МРОТ зарплаты в Белгороде можно сообщить анонимно

Posted 5 ноября 2019, 14:47
Published 5 ноября 2019, 14:47
Modified 1 декабря 2024, 08:09
Updated 1 декабря 2024, 08:09
Позвонив по номеру, можно сообщить о фактах выплаты «серой» зарплаты или если вам платят зарплату ниже минимальной, а также неправильно оформляют на работе.
Неофициальные выплаты не только незаконны, но и ущемляют социальные права работников, которые лишаются достойной оплаты больничных, отпускных, других социальных гарантий, а позже получат минимальную пенсию.
В апреле 2019 года принято постановление правительства области о мерах по повышению уровня зарплаты в регионе, напомнили в пресс-службе мэрии Белгорода. На предприятиях, где работает меньше ста человек, рекомендуют довести размер средней заработной платы минимум до 25 тыс. рублей. Для предприятий с численностью больше ста человек планку установили в 33 тыс. рублей.
Месячная зарплата сотрудника, который отработал норму времени и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ – 11 280 рублей. При этом в сумму не включаются выплаты за сверхурочную работу, в выходные и нерабочие дни, ночные смены, совмещение должностей и профессий. Работодатель обязан индексировать зарплату с учётом роста цен на товары и услуги.
Номер телефона доверия, по которому можно сообщить информацию, − 8 (4722)23-30-15.