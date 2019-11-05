Молодой человек погиб под колёсами Lada Granta в Белгородской области

Posted 5 ноября 2019, 08:33
Published 5 ноября 2019, 08:33
Modified 20 августа 2024, 00:44
Updated 20 августа 2024, 00:44
На 11 км трассы Белгород – Шебекино – Волоконовка в Белгородском районе 55-летний водитель Lada Granta наехал на 23-летнего парня, который находился на проезжей части. От полученных травм молодой человек скончался до приезда бригады скорой помощи.
Ещё один пешеход оказался под колёсами машины, но на этот раз обошлось без жертв: на ул. Ленина в селе Крутой Лог Белгородского района 33-летняя женщина за рулём Skoda Rapid сбила 27-летнего мужчину. В Госавтоинспекции уточнили, что он двигался в попутном направлении. С травмами пострадавшего доставили в больницу.
Через час на этой же улице 52-летний мужчина набрал на своей Daewoo Nexia скорость, не подходящую для дорожных и погодных условий на тот момент. В результате машина выехала на встречную полосу и сбила 41-летнего велосипедиста. Ему потребовалась медицинская помощь.
На 8 км трассы Губкин – Аверино – Архангельское – Никаноровка – Ольховатка – Лопухинка в Губкинском городском округе 38-летний водитель Hyundai Accent выехал на обочину и не справился с управлением – машина опрокинулась в кювет. Водителя с телесными повреждениями увезли в ближайшую больницу.