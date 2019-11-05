Молодой человек погиб под колёсами Lada Granta в Белгородской области

Ещё один пешеход оказался под колёсами машины, но на этот раз обошлось без жертв: на ул. Ленина в селе Крутой Лог Белгородского района 33-летняя женщина за рулём Skoda Rapid сбила 27-летнего мужчину. В Госавтоинспекции уточнили, что он двигался в попутном направлении. С травмами пострадавшего доставили в больницу.