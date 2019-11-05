Футбольных болельщиков из Нигерии отправили на два месяца в белгородскую колонию

Posted 5 ноября 2019, 14:09
Published 5 ноября 2019, 14:09
Modified 20 августа 2024, 00:44
Updated 20 августа 2024, 00:44
В Россию граждане Нигерии прибыли летом 2018 года – по паспорту футбольного болельщика на чемпионат мира. По документу они должны были покинуть страну до конца года. Однако болельщики задержались в стране, чтобы «подзаработать».
В России нигерийцы оставались около года. После этого они решили уехать на Украину – через госграницу, проходящую по территории Белгородского района. Однако на месте их задержали пограничники.
За покушение на пересечение госграницы без надлежащего разрешения, совершённое группой лиц по предварительному сговору, иностранцы оказались на скамье подсудимых. По ст. 30 ч. 3 – 322 ч. 3 УК РФ, нигерийцев приговорили к двум месяцам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Белгородского районного суда.