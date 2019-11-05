bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября 2019, 14:09

Published 5 ноября 2019, 14:09

Modified 20 августа 2024, 00:44

Updated 20 августа 2024, 00:44

Футбольных болельщиков из Нигерии отправили на два месяца в белгородскую колонию

Футбольных болельщиков из Нигерии отправили на два месяца в белгородскую колонию

5 ноября 2019, 14:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Футбол
Они хотели пересечь госграницу без надлежащего разрешения.

В Россию граждане Нигерии прибыли летом 2018 года – по паспорту футбольного болельщика на чемпионат мира. По документу они должны были покинуть страну до конца года. Однако болельщики задержались в стране, чтобы «подзаработать».

В России нигерийцы оставались около года. После этого они решили уехать на Украину – через госграницу, проходящую по территории Белгородского района. Однако на месте их задержали пограничники.

За покушение на пересечение госграницы без надлежащего разрешения, совершённое группой лиц по предварительному сговору, иностранцы оказались на скамье подсудимых. По ст. 30 ч. 3 – 322 ч. 3 УК РФ, нигерийцев приговорили к двум месяцам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Белгородского районного суда.

Материалы по теме
Подросток-цыган пытался провести четырёх уроженцев Африки на Украину
#Новости#Происшествия#Белгородский район#Футбол#Граница#Украина#Нарочно не придумаешь#Колония#Болельщики#Нигерия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика