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Posted 5 ноября 2019, 09:12

Published 5 ноября 2019, 09:12

Modified 1 декабря 2024, 08:55

Updated 1 декабря 2024, 08:55

Белгородская область стала 47-й в рейтинге доступности дизельного топлива для жителей

Белгородская область стала 47-й в рейтинге доступности дизельного топлива для жителей

5 ноября 2019, 09:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Рейтинг
На среднюю зарплату белгородец может купить 630 литров в месяц.

Рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения составило агентство РИА «Рейтинг» на основе данных Росстата. Субъекты ранжировали по принципу, сколько жители могут приобрести топлива на среднюю чистую зарплату.

В этом рейтинге Белгородская область расположилась на 47-м месте. Среднестатистический белгородец может на зарплату купить 630 литров топлива в месяц. При этом на середину октября цена дизельного топлива составляла 45,50 рубля за литр.

Соседние Воронежская и Курская области заняли 49-е и 54-е места соответственно.

Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий АО. На среднюю зарплату здесь можно приобрести 1 739 литров дизельного топлива. Также в лидерах оказались регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока, Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

Намного меньше топлива могут себе позволить жители Дагестана (504 литра) и Карачаево-Черкесии (508 литра).

На середину октября средние потребительские цены на дизтопливо по России составили 46,24 рубля за литр. Это на 0,9 % меньше, чем в конце прошлого года.

#Новости#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Зарплата#Росстат#Дизельное топливо
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