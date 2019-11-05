Белгородская область стала 47-й в рейтинге доступности дизельного топлива для жителей

Posted 5 ноября 2019, 09:12
Published 5 ноября 2019, 09:12
Modified 1 декабря 2024, 08:55
Updated 1 декабря 2024, 08:55
Рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения составило агентство РИА «Рейтинг» на основе данных Росстата. Субъекты ранжировали по принципу, сколько жители могут приобрести топлива на среднюю чистую зарплату.
В этом рейтинге Белгородская область расположилась на 47-м месте. Среднестатистический белгородец может на зарплату купить 630 литров топлива в месяц. При этом на середину октября цена дизельного топлива составляла 45,50 рубля за литр.
Соседние Воронежская и Курская области заняли 49-е и 54-е места соответственно.
Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий АО. На среднюю зарплату здесь можно приобрести 1 739 литров дизельного топлива. Также в лидерах оказались регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока, Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.
Намного меньше топлива могут себе позволить жители Дагестана (504 литра) и Карачаево-Черкесии (508 литра).
На середину октября средние потребительские цены на дизтопливо по России составили 46,24 рубля за литр. Это на 0,9 % меньше, чем в конце прошлого года.