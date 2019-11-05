Альфа-Банк планирует увеличение розничного портфеля на 40−45 %

Posted 5 ноября 2019, 10:01
Published 5 ноября 2019, 10:01
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
В 2020 году банк рассчитывает удержать такую динамику по крайней мере в кредитных картах. Совокупное увеличение розничного портфеля составит приблизительно 30 %. Подобный достаточно внимательный прогноз на 2020 год обусловлен продолжающимся накоплением рисков в потребительском кредитовании. Вместе с тем Чухлов акцентирует внимание на том, что кризис данного сектора не коснётся ещё около 12−18 месяцев, а ипотеку — по меньшей мере 10 лет. Так, Чухлов отметил, что банк и дальше будет увеличивать рыночную долю, отслеживая риски, совершенствуя каждый из процессов в кредитовании. Затем, исходя из результатов, можно будет говорить о глобальных изменениях, пишет inkazan.ru.
Кроме того, финдиректор Альфа-Банка добавил, что повышение рыночных рисков не обязательно ведёт к уменьшению объёмов выдачи. Банк сокращает одобряемость в зоне предполагаемых высоких рисков, увеличивая, однако, выдачи там, где рисков нет.
В 2020 году наиболее прогрессивным банковским продуктом выступит практически не имеющая рисков ипотека, позволяющая банку привязать клиента и получать больший доход от его платежей, кредиток и других услуг.
В заключение Чухлов отметил, что банк продолжит оформлять ипотеку и иные виды кредитов даже в условиях кризиса. Он убеждён в том, через 5 лет все также заметят правильность решения активной работы в розничном направлении.