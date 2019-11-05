Альфа-Банк планирует увеличение розничного портфеля на 40−45 %

В 2020 году банк рассчитывает удержать такую динамику по крайней мере в кредитных картах. Совокупное увеличение розничного портфеля составит приблизительно 30 %. Подобный достаточно внимательный прогноз на 2020 год обусловлен продолжающимся накоплением рисков в потребительском кредитовании. Вместе с тем Чухлов акцентирует внимание на том, что кризис данного сектора не коснётся ещё около 12−18 месяцев, а ипотеку — по меньшей мере 10 лет. Так, Чухлов отметил, что банк и дальше будет увеличивать рыночную долю, отслеживая риски, совершенствуя каждый из процессов в кредитовании. Затем, исходя из результатов, можно будет говорить о глобальных изменениях, пишет inkazan.ru.