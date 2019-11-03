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Posted 3 ноября 2019, 14:28

Published 3 ноября 2019, 14:28

Modified 20 августа 2024, 03:46

Updated 20 августа 2024, 03:46

Белгородская школьница с подругами сломали шесть памятников на могилах под Курском

Белгородская школьница с подругами сломали шесть памятников на могилах под Курском

3 ноября 2019, 14:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Старого Оскола
Девушки 13, 14 и 15 лет таким образом хотели показать свою «крутизну».

Школьница из Старого Оскола приехала в Щигровский район Курской области на каникулы и попала в неприятную историю. Вместе с подругами – учащимися пятого и восьмого классов – она ломала памятники на могилах местного кладбища, сообщает Kursktv.ru.

При этом девочки сами выложили снятое видео в интернет. В полиции они потом рассказали, что хотели «доказать собственную крутизну».

Сейчас проводится доследственная проверка, проведена беседа с родителями. По предварительным данным, пострадало шесть надгробий. Ущерб, вероятно, придётся возместить родителям, а девочкам грозит постановка на учёт.

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#Новости#Общество#Курская область#Вандализм#Новости Старого Оскола#Кладбище#Школьницы
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