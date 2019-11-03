Белгородская школьница с подругами сломали шесть памятников на могилах под Курском

Posted 3 ноября 2019, 14:28
Published 3 ноября 2019, 14:28
Modified 20 августа 2024, 03:46
Updated 20 августа 2024, 03:46
Школьница из Старого Оскола приехала в Щигровский район Курской области на каникулы и попала в неприятную историю. Вместе с подругами – учащимися пятого и восьмого классов – она ломала памятники на могилах местного кладбища, сообщает Kursktv.ru.
При этом девочки сами выложили снятое видео в интернет. В полиции они потом рассказали, что хотели «доказать собственную крутизну».
Сейчас проводится доследственная проверка, проведена беседа с родителями. По предварительным данным, пострадало шесть надгробий. Ущерб, вероятно, придётся возместить родителям, а девочкам грозит постановка на учёт.