Услуги ЖКХ в Белгородской области в 2020 году должны подорожать максимум на 4 %

В первом полугодии повышения тарифов не будет, а с июля для Белгородской области утверждена максимальная ставка в 4 %. Это примерно средний показатель по России. Больше могут вырасти тарифы в Чечне (на 6,5 %), Якутии, Москве, Омской области и Бурятии (на 5 %), ещё в нескольких регионах – на 4,9 %.