Услуги ЖКХ в Белгородской области в 2020 году должны подорожать максимум на 4 %

Posted 2 ноября 2019, 10:08
Published 2 ноября 2019, 10:08
Modified 1 декабря 2024, 08:00
Updated 1 декабря 2024, 08:00
В конце октября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год.
В первом полугодии повышения тарифов не будет, а с июля для Белгородской области утверждена максимальная ставка в 4 %. Это примерно средний показатель по России. Больше могут вырасти тарифы в Чечне (на 6,5 %), Якутии, Москве, Омской области и Бурятии (на 5 %), ещё в нескольких регионах – на 4,9 %.
Минимальный индекс – 2,4 % - установлен для Ненецкого автономного округа. В Пермском крае рост ограничили в 3 %.
Для Курской области показатель составил 3,6 %, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей – 4 %.
Отметим, что максимум на 4 % должны были вырасти тарифы в Белгородской области и в 2019 году. Но постановлением губернатора «О предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Белгородской области за 2019-2023 годы» максимальные индексы для Белгорода, Белгородского района и ещё нескольких муниципалитетов были увеличены, чтобы позволить поднять тарифы на водоснабжение и водоотведение.