Староосколец ударил собутыльника семь раз – кирпичом и девять раз – ножом

Трагедия произошла 23 июля 2019 года. Двое мужчин выпивали на городском пляже на реке Убля в Старооскольском горокруге. Потом между ними произошла ссора. Один сбил второго с ног, семь раз ударил кирпичом, а потом – ещё девять раз ножом. Потерпевший от ранений скончался на месте.