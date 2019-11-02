Староосколец ударил собутыльника семь раз – кирпичом и девять раз – ножом

Posted 2 ноября 2019, 16:13
Published 2 ноября 2019, 16:13
Modified 20 августа 2024, 00:43
Updated 20 августа 2024, 00:43
Трагедия произошла 23 июля 2019 года. Двое мужчин выпивали на городском пляже на реке Убля в Старооскольском горокруге. Потом между ними произошла ссора. Один сбил второго с ног, семь раз ударил кирпичом, а потом – ещё девять раз ножом. Потерпевший от ранений скончался на месте.
Нападавший скрылся, но скоро его задержали и заключили под стражу. В суде он объяснил свой поступок тем, что испытывал к знакомому личную неприязнь и подозревал в краже чужого имущества.
Действия подсудимого квалифицировали по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса – убийство. Он признан виновным в совершении преступления, и ему назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в Белгородском областном суде.