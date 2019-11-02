Алексей Рощин: Врачи — без Трудового кодекса, пациенты — без страхового полиса

«Я прекрасно помню ту "Прямую линию" 2014 года, когда Путин отвечал на вопросы насчёт зарплат врачей и привычно сыпал наизусть всякими цифрами. И тут ему с места задают робкий вопрос, что-то типа "Владимир Владимирович, тут у вас не совсем точно! Понимаете, эти зарплаты — вместе со сверхурочными! Это люди по две смены отрабатывают, по 15 часов в день работают…"» — цитируют его слова «Новые известия».