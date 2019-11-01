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Posted 1 ноября 2019, 11:12

Published 1 ноября 2019, 11:12

Modified 20 августа 2024, 00:43

Updated 20 августа 2024, 00:43

Вторичка в Белгороде за пять лет подешевела на 10,5 %

Вторичка в Белгороде за пять лет подешевела на 10,5 %

1 ноября 2019, 11:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Этот результат вывел город на первое место в Центральном федеральном округе.

С 2014 по 2019 годы стоимость квадратного метра вторичного жилья снизилась в 40 городах России. В Белгороде цены за это время упали с 64 663 до 57 861 рублей, то есть на 10,5 %. Среди регионов ЦФО результат оказался лучшим: в Липецке «квадрат» подешевел на 7,3 %, в Тамбове – на 2,3 %, в Воронеже – на 2,1 %, а в Курске и вовсе подорожал на 2,2 %.

В целом по стране самое заметное снижение цен на вторичное жильё продемонстрировал Киров – на 22,3 % за пять лет. Рост стоимости эксперты портала Domofond.ru отметили в 34 городах. В тройке лидеров здесь оказались Симферополь (54,1 %), Сочи (46,2 %) и Севастополь (32,8 %). Петербург занял четвёртое место (+28,4 %), а Москва расположилась даже не в первой десятке – 14-е место и +8,7 % за пять лет.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России увеличилась на 4 %. При этом октябрьские цены в 2019 году побили рекорд этого же месяца 2014-го: если тогда «квадрат» оценивался в 64 391 рубль, то сейчас – в 66 962 рубля.

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#Новости#Экономика#Статистика#Стоимость жилья#Вторичка
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