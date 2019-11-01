Вторичка в Белгороде за пять лет подешевела на 10,5 %

С 2014 по 2019 годы стоимость квадратного метра вторичного жилья снизилась в 40 городах России. В Белгороде цены за это время упали с 64 663 до 57 861 рублей, то есть на 10,5 %. Среди регионов ЦФО результат оказался лучшим: в Липецке «квадрат» подешевел на 7,3 %, в Тамбове – на 2,3 %, в Воронеже – на 2,1 %, а в Курске и вовсе подорожал на 2,2 %.