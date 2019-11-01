Немецких солдат из Центрального парка перезахоронят под Курском

Posted 1 ноября 2019, 14:05
Published 1 ноября 2019, 14:05
Modified 20 августа 2024, 00:43
Updated 20 августа 2024, 00:43
В связи с планируемой реконструкцией Центрального городского парка Белгорода возник вопрос, что делать с останками немецких солдат, захоронения которых находятся на его территории. В разных его частях захоронено около 600 солдат вермахта.
Роман Аббасов, руководитель военно-патриотического поискового отряда «Родина», рассказал, что в эксгумации, опознании и дальнейшем перезахоронении примут участие белгородские отряды. У старооскольского поискового отряда «Поиск» заключены международные соглашения относительно солдат вермахта, погибших на территории России.
Сегодня именно эта организация во главе с Иваном Андреевым осуществляет работу по эксгумации и последующему перезахоронению немецких воинов. Группа из Старого Оскола выезжает не только по области, но и за пределы региона.
Погибших перезахоронят на территории Курской области рядом с селом Беседино, где отведено территориальное мемориальное кладбище для немецких солдат.