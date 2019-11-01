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Posted 1 ноября 2019, 14:05

Published 1 ноября 2019, 14:05

Modified 20 августа 2024, 00:43

Updated 20 августа 2024, 00:43

Немецких солдат из Центрального парка перезахоронят под Курском

Немецких солдат из Центрального парка перезахоронят под Курском

1 ноября 2019, 14:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
В ходе реконструкции парка в Белгороде могут найти более 600 солдат и офицеров вермахта.

В связи с планируемой реконструкцией Центрального городского парка Белгорода возник вопрос, что делать с останками немецких солдат, захоронения которых находятся на его территории. В разных его частях захоронено около 600 солдат вермахта.

Роман Аббасов, руководитель военно-патриотического поискового отряда «Родина», рассказал, что в эксгумации, опознании и дальнейшем перезахоронении примут участие белгородские отряды. У старооскольского поискового отряда «Поиск» заключены международные соглашения относительно солдат вермахта, погибших на территории России.

Сегодня именно эта организация во главе с Иваном Андреевым осуществляет работу по эксгумации и последующему перезахоронению немецких воинов. Группа из Старого Оскола выезжает не только по области, но и за пределы региона.

Погибших перезахоронят на территории Курской области рядом с селом Беседино, где отведено территориальное мемориальное кладбище для немецких солдат.

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