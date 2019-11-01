На улице Николая Островского в Белгороде перекрыли движение

Posted 1 ноября 2019, 12:03
Published 1 ноября 2019, 12:03
Modified 20 августа 2024, 00:43
Updated 20 августа 2024, 00:43
В Белгороде на участке улицы Николая Островского временно перекрыли движение машин. Связано это со строительством в районе дома № 18 водопровода.
Ограничения продлятся до девяти часов вечера 2 ноября, затем движение вновь перекроют с восьми утра 5 ноября до семи вечера 8 ноября.
Автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок по маршруту пр. Б. Хмельницкого – пр. Белгородский – ул. Попова, сообщили в мэрии Белгорода.