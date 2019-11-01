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Posted 1 ноября 2019, 12:03

Published 1 ноября 2019, 12:03

Modified 20 августа 2024, 00:43

Updated 20 августа 2024, 00:43

На улице Николая Островского в Белгороде перекрыли движение

На улице Николая Островского в Белгороде перекрыли движение

1 ноября 2019, 12:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
Ограничения ввели из-за строительства водопровода.

В Белгороде на участке улицы Николая Островского временно перекрыли движение машин. Связано это со строительством в районе дома № 18 водопровода.

Ограничения продлятся до девяти часов вечера 2 ноября, затем движение вновь перекроют с восьми утра 5 ноября до семи вечера 8 ноября.

Автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок по маршруту пр. Б. Хмельницкого – пр. Белгородский – ул. Попова, сообщили в мэрии Белгорода.

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