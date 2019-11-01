На гироскутерах и электросамокатах придётся ездить по правилам

Posted 1 ноября 2019, 07:17
Published 1 ноября 2019, 07:17
Modified 20 августа 2024, 03:45
Updated 20 августа 2024, 03:45
Проект, размещённый на портале нормативных актов, определяет статус участников дорожного движения на электросамокатах, сегвеях, гироскутерах, мотоколёсах и остальных средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Из определения «пешеход» Минтранс хочет убрать лиц старше семи лет, использующих ролики, самокаты или коньки.
Новый дорожный знак должен предупредить о лицах на СИМ или запрете для их движения. Ограничения предлагается ввести на использование велосипедов и СИМ в пешеходных зонах, за исключением детей до семи лет.
К слову, пешеходы будут иметь преимущество во всех случаях совмещённого движения с велосипедистами и СИМ. Для двух последних категорий введут максимально разрешённую скорость – 20 км/ч.
Дети до семи лет смогут ездить по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам на стороне пешехода. От семи до 14 лет – то же самое, но в последнем случае только на стороне для движения велосипедистов. Лица старше 14 лет – только по специальным дорожкам. При их отсутствии Минтранс предлагает ряд вариантов.