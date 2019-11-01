На гироскутерах и электросамокатах придётся ездить по правилам

Дети до семи лет смогут ездить по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам на стороне пешехода. От семи до 14 лет – то же самое, но в последнем случае только на стороне для движения велосипедистов. Лица старше 14 лет – только по специальным дорожкам. При их отсутствии Минтранс предлагает ряд вариантов.