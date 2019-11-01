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Posted 1 ноября 2019, 07:17

Published 1 ноября 2019, 07:17

Modified 20 августа 2024, 03:45

Updated 20 августа 2024, 03:45

На гироскутерах и электросамокатах придётся ездить по правилам

На гироскутерах и электросамокатах придётся ездить по правилам

1 ноября 2019, 07:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Минтранс разработал ПДД и новые дорожные знаки для сегвеев.

Проект, размещённый на портале нормативных актов, определяет статус участников дорожного движения на электросамокатах, сегвеях, гироскутерах, мотоколёсах и остальных средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Из определения «пешеход» Минтранс хочет убрать лиц старше семи лет, использующих ролики, самокаты или коньки.

Новый дорожный знак должен предупредить о лицах на СИМ или запрете для их движения. Ограничения предлагается ввести на использование велосипедов и СИМ в пешеходных зонах, за исключением детей до семи лет.

К слову, пешеходы будут иметь преимущество во всех случаях совмещённого движения с велосипедистами и СИМ. Для двух последних категорий введут максимально разрешённую скорость – 20 км/ч.

Дети до семи лет смогут ездить по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам на стороне пешехода. От семи до 14 лет – то же самое, но в последнем случае только на стороне для движения велосипедистов. Лица старше 14 лет – только по специальным дорожкам. При их отсутствии Минтранс предлагает ряд вариантов.

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#Новости#Город#Минтранс#Правила дорожного движения#Электросамокат
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