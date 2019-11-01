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Posted 1 ноября 2019, 11:27

Published 1 ноября 2019, 11:27

Modified 20 августа 2024, 03:45

Updated 20 августа 2024, 03:45

Мужчину с глазным протезом разыскивают в Белгороде

Мужчину с глазным протезом разыскивают в Белгороде

1 ноября 2019, 11:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Местный житель ушёл из дома 29 октября и пропал.

Полицейские просят жителей Белгорода помочь в поиске 48-летнего Пономарёва Ярослава Алексеевича. По данным регионального управления МВД, он пропал три дня назад и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид мужчине 45−50 лет, рост 165−170 см. Телосложение худощавое, волосы тёмные и короткие. Был одет в тёмно-синие джинсы, светло-серую куртку, на ногах – коричневые туфли, на голове – серая фуражка.

При себе имел чёрную сумку через плечо, в которой лежал паспорт. Из особых примет – протез глазного яблока в правом глазу.

Все, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, могут позвонить в полицию по телефонам: 8-999-700-22-32, (4722) 22-85-31, 32-17-24 или 02.

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