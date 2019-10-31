Видеокамеры на пешеходных переходах в Белгороде помогли оштрафовать 250 водителей

Posted 31 октября 2019, 13:47
Published 31 октября 2019, 13:47
Modified 20 августа 2024, 04:36
Updated 20 августа 2024, 04:36
С середины октября в Белгороде на аварийно-опасных пешеходных переходах установили камеры. Устройства фиксируют непредоставление преимущества пешеходам. За две недели благодаря камерам к ответственности удалось привлечь более 250 автомобилистов.
Как сообщили в УМВД России по Белгородской области, установка камер поспособствует сознательности водителей и безопасности пешеходов. С января по сентябрь в регионе зарегистрировали 222 аварии с участием пеших участников дорожного движения. 22 человека погибли, 211 травмированы. На пешеходных переходах произошло 107 ДТП, в них пострадали 114 человек и один погиб.
Полицейские напоминают, что за отказ уступить дорогу пешеходу предусмотрен штраф 1,5 тыс. рублей.
На 144 перекрёстках Белгорода уже в следующем году планируют установить тысячу камер. Ранее ГИБДД опубликовала карту камер фиксации нарушений ПДД в Белгородской области.