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Posted 31 октября 2019, 13:47

Published 31 октября 2019, 13:47

Modified 20 августа 2024, 04:36

Updated 20 августа 2024, 04:36

Видеокамеры на пешеходных переходах в Белгороде помогли оштрафовать 250 водителей

Видеокамеры на пешеходных переходах в Белгороде помогли оштрафовать 250 водителей

31 октября 2019, 13:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Столько раз не предоставили преимущества пешеходам за две недели работы аппаратуры.

С середины октября в Белгороде на аварийно-опасных пешеходных переходах установили камеры. Устройства фиксируют непредоставление преимущества пешеходам. За две недели благодаря камерам к ответственности удалось привлечь более 250 автомобилистов.

Как сообщили в УМВД России по Белгородской области, установка камер поспособствует сознательности водителей и безопасности пешеходов. С января по сентябрь в регионе зарегистрировали 222 аварии с участием пеших участников дорожного движения. 22 человека погибли, 211 травмированы. На пешеходных переходах произошло 107 ДТП, в них пострадали 114 человек и один погиб.

Полицейские напоминают, что за отказ уступить дорогу пешеходу предусмотрен штраф 1,5 тыс. рублей.

На 144 перекрёстках Белгорода уже в следующем году планируют установить тысячу камер. Ранее ГИБДД опубликовала карту камер фиксации нарушений ПДД в Белгородской области.

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