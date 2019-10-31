Видеокамеры на пешеходных переходах в Белгороде помогли оштрафовать 250 водителей

Как сообщили в УМВД России по Белгородской области, установка камер поспособствует сознательности водителей и безопасности пешеходов. С января по сентябрь в регионе зарегистрировали 222 аварии с участием пеших участников дорожного движения. 22 человека погибли, 211 травмированы. На пешеходных переходах произошло 107 ДТП, в них пострадали 114 человек и один погиб.