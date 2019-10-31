Свадебное платье в Белгороде выбросили на мусорку

В Белгороде есть как минимум одна женщина, не отличающаяся особой сентиментальностью: возле мусорного бака напротив дома 127 по ул. Чумичова оставили свадебное платье. Белое одеяние не стали упаковывать в пакет и выбрасывать с отходами. Возможно, предыдущая владелица надеется, что кому-то приглянётся вещь, которая ей теперь без надобности.