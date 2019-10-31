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Свадебное платье в Белгороде выбросили на мусорку

31 октября 2019, 16:52
Фото: ИА Бел.Ру
Возле одного из мусорных контейнеров областного центра кто-то оставил свадебный наряд.

В Белгороде есть как минимум одна женщина, не отличающаяся особой сентиментальностью: возле мусорного бака напротив дома 127 по ул. Чумичова оставили свадебное платье. Белое одеяние не стали упаковывать в пакет и выбрасывать с отходами. Возможно, предыдущая владелица надеется, что кому-то приглянётся вещь, которая ей теперь без надобности.

«Развод и девичья фамилия, прошлое на свалку!» − прокомментировала ситуацию читательница, приславшая в редакцию две фотографии.

Меньше чем через полчаса платья на этом месте уже не было. Видимо, кто-то нашёл своё счастье и унёс его домой.

В Белгородской области за полгода распался 621 брак из 1 тысячи. Так регион оказался в лидерах по количеству разводов. Бороться с тревожной статистикой предлагают «семейным кольцом».

С разводами в Белгородской области будут бороться «семейным кольцом»
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Одним из этапов проекта станет совместный поход супругов на интересные мероприятия. За это они будут получать баллы. После их можно обменять на билеты в кино, культурные и спортивные организации и т. д.

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