Средняя зарплата белгородцев снизилась на 5,5 %

Больше среднего по городу зарабатывают работники финансовых и страховых организаций, в сферах строительства, информации и связи, в ресурсоснабжающих организациях, в госуправлении и обеспечении военной безопасности, на обрабатывающих производствах. Кроме них, в список вошли работники «сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства» и занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью.