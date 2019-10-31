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Средняя зарплата белгородцев снизилась на 5,5 %

31 октября 2019, 04:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Данные по итогам августа предоставил Белгородстат. При этом по отношению к прошлогоднему показателю зафиксирован рост на 7,3 %.

В августе 2019 года средняя номинальная зарплата для жителей Белгорода составила 38 561,6 рубля. Показатель не учитывает социальные выплаты и доход работников в сфере малого предпринимательства.

По сравнению с июлем этого года зарплата уменьшилась на 5,5 %. Относительно августа 2018 года наблюдается рост на 7,3 %.

Размер реальной начисленной зарплаты, учитывающий изменение в потребительских ценах, в августе уменьшился к июлю на 5,2 %, но к августу прошлого года – вырос на 3 %.

Больше среднего по городу зарабатывают работники финансовых и страховых организаций, в сферах строительства, информации и связи, в ресурсоснабжающих организациях, в госуправлении и обеспечении военной безопасности, на обрабатывающих производствах. Кроме них, в список вошли работники «сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства» и занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью.

Напомним, что зарплата в целом по Белгородской области составила в августе 34 048 рублей. Это выше, чем в других регионах Черноземья. Евгений Савченко 25 октября заявил, что минимальная зарплата в регионе должна быть не меньше 25 тыс. рублей.

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