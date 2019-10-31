Школьники Белгорода идут к «Вектору успеха» через лесопосадку

Активисты ОНФ проверяют маршруты учащихся в рамках всероссийской акции «Дорога в школу». Общественники ищут опасные переходы, участки без света, открытые люки на дороге и т. д.
Так, проблемным стал маршрут для учащихся гимназии № 12 имени Ф. С. Хихлушки. Добраться до школы можно коротким путём: через стометровый участок от переулка до улицы Павлова – без света и заросший кустарниками. Второй вариант – длинная дорога через гаражи.
Осенью и зимой этот путь станет скользким и ещё более опасным. Поэтому местным властям предложили оборудовать здесь дорогу с твёрдым покрытием и освещением, а также убрать опасный люк с повреждённой крышкой.
Небезопасной становится дорога и для учеников «Вектора успеха», живущих на улице Почтовой в Белгороде. Школьникам приходится идти по грунтовой неосвещённой тропе, частично проходящей через лесопосадку. Альтернативы нет: на параллельной улице Энергетиков отсутствует тротуар.
Общественники предложили администрациям Белгорода и Белгородского района, по границе которых пролегает короткий маршрут, оборудовать освещённую пешеходную дорожку, сообщили в пресс-службе регионального штаба ОНФ.
Напомним, что ранее жители Белгорода рассказали о небезопасных маршрутах школьников на странице администрации города во соцсети. Так, опасности могут поджидать детей в микрорайонах Спутник и Тальвег, на улицах Калинина, Газовиков и Молодёжной.