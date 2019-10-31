Школьники Белгорода идут к «Вектору успеха» через лесопосадку

Так, проблемным стал маршрут для учащихся гимназии № 12 имени Ф. С. Хихлушки. Добраться до школы можно коротким путём: через стометровый участок от переулка до улицы Павлова – без света и заросший кустарниками. Второй вариант – длинная дорога через гаражи.