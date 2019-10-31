Серийных грабителей ювелирных магазинов задержали в Старом Осколе

В Белгородской области произошла серия дерзких преступлений с разницей в несколько месяцев. 29-летний житель Ростовской области и 31-летняя старооскольчанка вынесли из четырёх магазинов в Старом Осколе и Губкине имущества на сумму более 3 млн рублей.
Они тщательно готовились к преступлениям, несколько дней наблюдали за режимом работы торговых точек, за обстановкой на улице.
Начали злоумышленники с магазина бытовой техники в ноябре 2017 года. 28 числа мужчина разбил окно и вынес из помещения шесть ноутбуков.
24 января 2018 года представители ювелирного магазина в Старом Осколе сообщили, что утром к ним ворвался мужчина в маске, разбил на глазах сотрудницы витрину молотком и вынес более 80 золотых украшений.
27 мая и 31 августа злоумышленники напали на ещё два ювелирных магазина – в Старом Осколе и в Губкине. Во время налётов мужчина также использовал маску и газовые баллончики. Добыча превысила 100 золотых украшений.
Полицейские установили, что к преступлениям причастен один и тот же человек. Нашли его по биологическому следу, который совпал с образцом задержанного в Ростовской области мужчины. Позже выяснилось, что действовал он в паре с местной жительницей.
Паре предъявили обвинение в кражах, совершённых группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещения, грабеже в особо крупном размере и разбое в крупном и особо крупном размерах. По самой тяжкой статье за разбой полагается до 15 лет лишения свободы. Обвиняемых заключили под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД региона.