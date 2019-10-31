Открытая форточка может спасти жизнь

Угарный газ (СО) называют «молчаливым убийцей»: он не имеет цвета и запаха, но является наиболее частой причиной смерти при нарушении правил безопасного использования газа. При высокой концентрации человек просто засыпает и никогда уже не просыпается. Взрослому человеку достаточно трёх вдохов, чтобы получить смертельное отравление.
В «Газпром газораспределение Белгород» рассказали, как защитить себя и свою семью. Важно помнить, что опасная концентрация угарного газа образуется при неполном сгорании газа вследствие плохого доступа кислорода. При работе газовых приборов всегда должен быть приток свежего воздуха и вывод продуктов сгорания из квартиры. Этой цели служат вентиляционные каналы и дымоходы, которые запрещено заклеивать и чем-либо закрывать, вносить изменения в их устройство. Кроме того, просто не забывайте регулярно проветривать помещение. Это тот случай, когда открытая форточка может буквально спасти жизнь.
Дымоходы и вентиляционные каналы должны регулярно проверяться специализированной организацией. Не игнорируйте объявления управляющих компаний об обследовании дымоходов и вентканалов, это не займёт много времени.
При каждом розжиге колонки и при использовании механической вытяжки над плитой необходимо проверять наличие тяги. Это просто – поднесите лист бумаги к вентиляционной решетке, он должен притягиваться к ней. Также просто проверить наличии тяги в колонке – поднесите зажжённую спичку к верхней части колонки, пламя должно затягиваться внутрь. Если этого не происходит, колонкой пользоваться нельзя!
Технологии не стоят на месте, и современные газовые приборы имеют автоматику безопасности, обеспечивающую контроль за удалением дыма. Кроме того, существуют специальные системы контроля загазованности.
Казалось бы, соблюдение этих простых правил не требует особых усилий, но газовики регулярно сталкиваются с забитыми дымоходами, с колонками 30−40-летней давности и другими факторами риска. Уберите их из своего дома, а вместе с ними и угрозу появления «молчаливого убийцы».