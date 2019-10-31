Открытая форточка может спасти жизнь

В «Газпром газораспределение Белгород» рассказали, как защитить себя и свою семью. Важно помнить, что опасная концентрация угарного газа образуется при неполном сгорании газа вследствие плохого доступа кислорода. При работе газовых приборов всегда должен быть приток свежего воздуха и вывод продуктов сгорания из квартиры. Этой цели служат вентиляционные каналы и дымоходы, которые запрещено заклеивать и чем-либо закрывать, вносить изменения в их устройство. Кроме того, просто не забывайте регулярно проветривать помещение. Это тот случай, когда открытая форточка может буквально спасти жизнь.