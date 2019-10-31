Одинокие белгородские пенсионеры получат право на компенсацию за капремонт

В региональном департаменте ЖКХ объяснили, что льгота рассчитывается из минимального взноса на ремонт на один «квадрат» площади в месяц. Например, в текущем году – 8,55 рубля в домах с лифтами и 8,25 рубля – без. В формулу входит также размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения: