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Одинокие белгородские пенсионеры получат право на компенсацию за капремонт

31 октября 2019, 13:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Правда, возместить расходы смогут лишь подходящие под параметры жители многоквартирных домов.

Право расширили на одиноко проживающих неработающих пенсионеров от 70 лет, а также собственников в этом же возрасте, проживающих в семье, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста или неработающих инвалидов I или II групп.

В региональном департаменте ЖКХ объяснили, что льгота рассчитывается из минимального взноса на ремонт на один «квадрат» площади в месяц. Например, в текущем году – 8,55 рубля в домах с лифтами и 8,25 рубля – без. В формулу входит также размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения:

для одиноко проживающего гражданина – 33 кв. м.;

для семьи из двух человек – 21 кв. м на одного;

для трёх и более – 18 кв. м на одного.

Власти будут компенсировать собственникам старше 70 лет 50 % расходов на капремонт, достигшим 80 лет – полную стоимость.

Узнать подробности назначения льготы можно в МБУ «Центр социальных выплат» по адресу: Белгород, ул. Кн. Трубецкого, 62. Приём осуществляется в понедельник и вторник с 9 до 13 часов, в среду и пятницу – с 9 до 18. При себе обязательно иметь паспорт.

Специалиста можно пригласить домой. Для этого необходимо позвонить по телефону 33-37-12 или 33-38-09.

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#Новости#Пенсионеры#Взнос#Компенсация#Капитальный ремонт#Общество
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