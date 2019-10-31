На зарплату педагогов из бюджета Белгородской области выделят 24,8 млрд рублей

Posted 31 октября 2019, 10:06
Published 31 октября 2019, 10:06
Modified 1 декабря 2024, 07:51
Updated 1 декабря 2024, 07:51
Увеличение средней зарплаты педработников школ, садов и организаций дополнительного образования планируется довести до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе. За период 2019−20 годов средняя заработная плата должна вырасти поэтапно в 1,5 раза: с 1 сентября 2019 года − на 25 %, а с 1 сентября 2020 года – ещё на 20 %. И в итоге составит около 35 тысяч рублей.
Планируется также повышение оплаты труда преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций. В части зарплаты работников, осуществляющих уход за детьми-сиротами и детьми без родителей, работников учреждений культуры, обслуживающего персонала и фармацевтов фонды на оплату труда сформированы в зависимости от соотношения заработной платы к планируемому доходу от трудовой деятельности в области. Так, в 2020 году их размер зарплаты составит 32 069 рублей.
Индексация фонда оплаты труда работников бюджетной сферы произведена на уровне инфляции. С 1 октября 2020 года – 3 %, с 1 октября 2021 и 2022 года − по 4 % ежегодно.
Кроме этого, с 1 сентября 2019 года из областного бюджета проиндексированы стипендиальный фонд для студентов ссузов, социальные пособия сиротам, также предусматриваются ассигнования из областного бюджета на замену школьных компьютеров, укомплектования учебно-лабораторного оборудования и приобретение учебников.
В то же время не все педагоги заметили уже произошедшее повышение оплаты на 25 %. В «Чёрный список» ИА «Бел.Ру» поступила жалоба от Сергея Пихты, который рассказал, что после «повышения» его зарплата снизилась на 5 000 рублей.
«Проблема в том, что надбавки коснулись только учебных часов, остальные часы остались без повышения. Я работаю на 33 часа в неделю. Основной оклад формируется от моих 18 учебных часов. Остальная моя пед. деятельность не учитывается и остаётся без надбавок. Как это может быть?» − спрашивает читатель.