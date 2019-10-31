На зарплату педагогов из бюджета Белгородской области выделят 24,8 млрд рублей

Увеличение средней зарплаты педработников школ, садов и организаций дополнительного образования планируется довести до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе. За период 2019−20 годов средняя заработная плата должна вырасти поэтапно в 1,5 раза: с 1 сентября 2019 года − на 25 %, а с 1 сентября 2020 года – ещё на 20 %. И в итоге составит около 35 тысяч рублей.