Честная работа и особое отношение к четвероногим артистам

«У нас особое отношение к животным, они являются такими же артистами, как и люди. Мы учитываем потребности каждого животного в бытовых условиях, в питании и уходе и подтверждение тому – рождающиеся тигрята. Не так просто добиться размножения тигров в цирке, для этого должны быть соблюдены очень многие условия», – пояснили в администрации цирка «ИМПЕРИАЛ».