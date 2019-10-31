Честная работа и особое отношение к четвероногим артистам

«Цирковое шоу "ИМПЕРИАЛ" для каждого! Мамы и папы, бабушки и дедушки, дети и дети постарше. При разработке сценария программы мы ориентировались на предпочтения каждого зрителя», – так рассказали организаторы.
Африканские львы и бенгальские тигры, мотокаскадёры из Бразилии с экстремальным номером в шаре, воздушные гимнасты без страховки под куполом, акробаты на батуте, спецэффекты и живой вокал – «ИМПЕРИАЛ» впечатляет даже самых искушённых зрителей.
Длительность представления – 2 часа с одним антрактом.
Наша миссия – объединить в зрительном зале всю семью. Часто взрослые выступают в качестве сопровождения своих детей, а сами, откровенно говоря, скучают во время программы. У нас в цирке интересно всем!представители циркового шоу
«У нас особое отношение к животным, они являются такими же артистами, как и люди. Мы учитываем потребности каждого животного в бытовых условиях, в питании и уходе и подтверждение тому – рождающиеся тигрята. Не так просто добиться размножения тигров в цирке, для этого должны быть соблюдены очень многие условия», – пояснили в администрации цирка «ИМПЕРИАЛ».
Интересен международный состав артистов: Италию представляет дрессировщик бенгальских тигров и африканских львов Хуан Карлос Брещиани. Опыт работы Карлоса с хищниками – 25 лет, он побывал на гастролях практически во всех странах мира. Хуан Карлос вместе со своими любимцами демонстрирует невероятную любовь человека и хищных животных.
Жаркая Бразилия в лице мотокаскадёров Fire Raiders. Коллектив является победителем многочисленных цирковых фестивалей, труппа насчитывает более 20 каскадёров по всему миру. Мотоциклисты на скорости около 80 км/час выполняют смертельно опасные трюки в металлическом шаре диаметром всего 4,2 м!
Всего в шоу задействованы более 20 тонн декораций, костюмов, светового и звукового оборудования. Купол цирка будет расположен у МТРЦ «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, 64. Действует предложение: при покупке одного билета второй – в подарок. Только по 04.11.2019 г.
Стоимость билетов на представление – от 500 до 1 300 рублей, дети до 4 лет проходят бесплатно при наличии документа, подтверждающего возраст. Цирк отапливается.
Администрация цирка рекомендует позаботиться о билетах заранее. Подробную информацию можно получить по тел.: 77-04-14 и на сайте circus-imperial.ru.
Без возрастных ограничений
На правах рекламы