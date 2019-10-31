Альфа-Банк отметил рост транзакций по картам на 15 %

Kursdela.biz пишет, что в 2019 году у клиентов Альфа-Банка стали увеличиваться расходы на образование: по состоянию на сентябрь траты поднялись на 31 % примерно до 1 млрд рублей. Вместе с тем свыше чем на 40 % расходы возросли на обустройство дома.
Клиенты Альфа-Банка стали чаще осуществлять оплату покупок по безналичному расчёту и совершать больше покупок в целом. В 2019 году расходные операции по картам отмечались в следующих странах: Италия и Испания, Турция, Греция и ряд других стран. При этом предпочитающие отдых в Испании и Италии путешественники выбирают для отпуска июль и август. Этот факт подтверждает повышение в эти месяцы транзакционного оборота на 35-45 % в сравнении со средними показателями. Турцию посещают преимущественно в период май-сентябрь, а Грецию, наоборот, летом: обороты по картам повышаются в шесть раз. В общем объём покупок билетов посредством сайта Alfa-Travel за год поднялся практически в три раза.
Руководитель департамента развития розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергей Бондаренко акцентировал внимание на увеличивающихся темпах роста числа пользователей, которые оплачивают товары безналичным способом. При этом преимущественное количество из них используют бесконтактный метод, в частности мобильное устройство. Он также отметил, что дальнейшее увеличение оборота по картам обусловлено развитием инфраструктуры и программ лояльности, в частности кешбэк и бонусные мили. Кроме того, такая динамика связана и с улучшением финансовой грамотности населения.