Альфа-Банк отметил рост транзакций по картам на 15 %

Клиенты Альфа-Банка стали чаще осуществлять оплату покупок по безналичному расчёту и совершать больше покупок в целом. В 2019 году расходные операции по картам отмечались в следующих странах: Италия и Испания, Турция, Греция и ряд других стран. При этом предпочитающие отдых в Испании и Италии путешественники выбирают для отпуска июль и август. Этот факт подтверждает повышение в эти месяцы транзакционного оборота на 35-45 % в сравнении со средними показателями. Турцию посещают преимущественно в период май-сентябрь, а Грецию, наоборот, летом: обороты по картам повышаются в шесть раз. В общем объём покупок билетов посредством сайта Alfa-Travel за год поднялся практически в три раза.