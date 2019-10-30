За рекламу наркотиков в интернете и СМИ хотят ввести тюремные сроки от пяти лет

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков. В документе, размещённом на сайте Думы, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьёй 230.3. По ней за пропаганду или рекламу наркотиков должно полагаться наказание до лишения свободы на срок от двух до пяти лет. А если это происходит в интернете или в средствах массовой информации, то тюремный срок может составить от пяти до семи лет.