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Posted 30 октября 2019, 11:00

Published 30 октября 2019, 11:00

Modified 1 декабря 2024, 07:03

Updated 1 декабря 2024, 07:03

За рекламу наркотиков в интернете и СМИ хотят ввести тюремные сроки от пяти лет

За рекламу наркотиков в интернете и СМИ хотят ввести тюремные сроки от пяти лет

30 октября 2019, 11:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Госдума
Для этого Уголовный кодекс нужно дополнить новой статьёй.

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков. В документе, размещённом на сайте Думы, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьёй 230.3. По ней за пропаганду или рекламу наркотиков должно полагаться наказание до лишения свободы на срок от двух до пяти лет. А если это происходит в интернете или в средствах массовой информации, то тюремный срок может составить от пяти до семи лет.

Под пропагандой понимается деятельность по распространению материалов и информации, которые формируют нейтральное, терпимое или положительное отношение к наркотикам, к их употреблению и распространению.

При этом соответствующую статью Кодекса об административных правонарушениях депутаты предлагают исключить.

В Белгородской области в первом полугодии 2019 года 260 человек осудили по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. В августе мы поднимали тему выполнения органами планов по наркотическим статьям и использования их для устранения неугодных после громкого дела Ивана Голунова.

О том, кого ловят по статье 228 УК РФ в Белгородской области, можно узнать из нашего материала. Владимир Путин на прямой линии в июне отметил, что никакой либерализации в сфере оборота наркотиков в России быть не может.

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#Новости#Общество#Наркотики#Госдума#Законопроект#Законодательство
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