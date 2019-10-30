За рекламу наркотиков в интернете и СМИ хотят ввести тюремные сроки от пяти лет

Posted 30 октября 2019, 11:00
Published 30 октября 2019, 11:00
Modified 1 декабря 2024, 07:03
Updated 1 декабря 2024, 07:03
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков. В документе, размещённом на сайте Думы, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьёй 230.3. По ней за пропаганду или рекламу наркотиков должно полагаться наказание до лишения свободы на срок от двух до пяти лет. А если это происходит в интернете или в средствах массовой информации, то тюремный срок может составить от пяти до семи лет.
Под пропагандой понимается деятельность по распространению материалов и информации, которые формируют нейтральное, терпимое или положительное отношение к наркотикам, к их употреблению и распространению.
При этом соответствующую статью Кодекса об административных правонарушениях депутаты предлагают исключить.
В Белгородской области в первом полугодии 2019 года 260 человек осудили по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. В августе мы поднимали тему выполнения органами планов по наркотическим статьям и использования их для устранения неугодных после громкого дела Ивана Голунова.
О том, кого ловят по статье 228 УК РФ в Белгородской области, можно узнать из нашего материала. Владимир Путин на прямой линии в июне отметил, что никакой либерализации в сфере оборота наркотиков в России быть не может.