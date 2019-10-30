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Врача ветклиники в Белгороде будут судить за кражу препаратов для животных

30 октября 2019, 11:39
Фото: ИА «Бел.Ру»
полиция
Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.

В ветеринарной клинике Белгорода пропали препараты на 250 тыс. рублей. В краже подозревают 41-летнего врача учреждения.

Полицейские выяснили, что мужчина приехал на склад за очередной партией препаратов. Белгородец погрузил в машину 35 коробок, но отвёз их не в клинику, а в гараж к знакомому – под предлогом хранения. Злоумышленник после этого хотел медикаменты продать.

Лекарства изъяли, вскоре их передадут законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело за кражу по ч. 1 ст. 158 УК РФ. По статье врачу грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

Ранее на кражах попадались белгородка – директор московского магазина, курьер службы доставки, а также родственник сотрудницы аптеки. Белгородский суд оштрафовал почтальонку за кражу денег у пенсионера. Ещё один злоумышленник пытался похитить деньги из сейфа начальника, но не смог его открыть.

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#Новости#Ветклиника#Кража#Препараты#Уголовное дело#Врач#Происшествия
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