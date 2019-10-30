Врача ветклиники в Белгороде будут судить за кражу препаратов для животных

Полицейские выяснили, что мужчина приехал на склад за очередной партией препаратов. Белгородец погрузил в машину 35 коробок, но отвёз их не в клинику, а в гараж к знакомому – под предлогом хранения. Злоумышленник после этого хотел медикаменты продать.