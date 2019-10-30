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Posted 30 октября 2019, 13:00

Published 30 октября 2019, 13:00

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

У девяти белгородских продавцов конфисковали шубы без маркировки на 1 млн рублей

У девяти белгородских продавцов конфисковали шубы без маркировки на 1 млн рублей

30 октября 2019, 13:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сумма вынесенных мировым судом штрафов составила 75 тыс. рублей.

В управлении Роспотребнадзора по Белгородской области рассказали, что в ходе проверок на соблюдение правил маркировки меховых изделий в 2019 году у девяти продавцов нашли верхнюю одежду, реализуемую с нарушением требований техрегламентов Таможенного союза.

У нарушителей конфисковали 43 меховых изделия на сумму 1 млн 40 тыс. рублей. Мировой суд вынес административных штрафов на 75 тыс. рублей.

В конце сентября судебные приставы конфисковали в белгородском салоне меха семь шуб из каракуля и бобра. В сентябре жительница Губкина получила четыре года колонии за продажу несуществующих шуб через интернет.

О фактах продажи меховых изделий с нарушениями можно сообщить в управление по телефонам 34-41-35 и 8 800 222 04 32, на адрес электронной почты или лично по адресу ул. Железнякова, 2 в Белгороде.

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#Новости#Экономика#Роспотребнадзор#Нарушения#Конфискация#Маркировка
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