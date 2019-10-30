У девяти белгородских продавцов конфисковали шубы без маркировки на 1 млн рублей

Posted 30 октября 2019, 13:00
Published 30 октября 2019, 13:00
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
В управлении Роспотребнадзора по Белгородской области рассказали, что в ходе проверок на соблюдение правил маркировки меховых изделий в 2019 году у девяти продавцов нашли верхнюю одежду, реализуемую с нарушением требований техрегламентов Таможенного союза.
У нарушителей конфисковали 43 меховых изделия на сумму 1 млн 40 тыс. рублей. Мировой суд вынес административных штрафов на 75 тыс. рублей.
В конце сентября судебные приставы конфисковали в белгородском салоне меха семь шуб из каракуля и бобра. В сентябре жительница Губкина получила четыре года колонии за продажу несуществующих шуб через интернет.
О фактах продажи меховых изделий с нарушениями можно сообщить в управление по телефонам 34-41-35 и 8 800 222 04 32, на адрес электронной почты или лично по адресу ул. Железнякова, 2 в Белгороде.