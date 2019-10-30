Трудности перевода: нотариусы в Белгороде заверяют труды только знакомых переводчиков

Самое главное здесь – нотариальная палата требует только живую подпись переводчика. То есть никаких отсканированных документов, никаких подписей по доверенности и тому подобного. Подписать какие-то бумаги и сдать уже с подписью и печатью нельзя: нотариус не видел, кто в действительности работал над переводом. Понять их можно: кто захочет отвечать за то, что перевёл абсолютно незнакомый человек? Может, вы там сами себе через «Гугл» напереводили и подписались инициалами знакомого вам специалиста. А он ни сном ни духом! Поэтому приходится приходить вживую и всё проставлять. переводчик одного из бюро Белгорода