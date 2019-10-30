Трудности перевода: нотариусы в Белгороде заверяют труды только знакомых переводчиков

Posted 30 октября 2019, 13:49
Published 30 октября 2019, 13:49
Modified 20 августа 2024, 04:36
Updated 20 августа 2024, 04:36
Нотариальная заверка перевода документов в Белгороде достаточно востребована. В университетах учится много иностранцев, да и среди простого населения много украинцев, не имеющих российского гражданства. Перевести паспорт и заверить его у нотариуса – дело нехитрое. Если бы не один нюанс: далеко не каждый нотариус заверит вам работу конкретного переводчика.
Ты туда не ходи, ты сюда ходи
С тем, какие сложности возникают при необходимости нотариального подтверждения перевода документов, в редакции «Бел.Ру» столкнулись лично. У сотрудницы возникла необходимость перевести с одного языка на другой паспорт. Она обратилась в одно из переводческих бюро Белгорода.
После получения перевода девушка получила инструкцию: идти к конкретному нотариусу по определённому адресу. Почему необходимо идти именно к этому специалисту, ей не объяснили, равно как и не сказали, какими проблемами чревата попытка «завериться» у другого нотариуса.
Девушка не успела в рекомендованную нотариальную контору и решила сходить к другому нотариусу − ближе к дому и месту работы. Однако нотариус посмотрела документы и отказалась заверять их, сказав, что с данным переводческим бюро они не сотрудничают. Отправила к «своему» переводчику, а это – дополнительные расходы на повторный перевод.
Ситуация показалась странной, мы решили разобраться в вопросе и понять, насколько такие договорённости между бюро законны. Оказалось, что всё в рамках закона, но не так просто, как показалось на первый взгляд.
Согласно данным Белгородской нотариальной палаты, в Белгородской области всего 82 нотариуса, 25 из них работают в областном центре. Если нотариус не зарегистрирован в палате, то его подпись не имеет силы, то есть он не может заниматься практикой, в том числе частной.
Обращаясь в переводческое бюро, нужно точно знать, занимаются ли они нотариальным переводом или нет. Если компания утверждает, что да, значит, их специалисты внесены в особый реестр переводчиков в нотариальной палате. Без этого перевод не заверят. В реестр вносится не компания, занимающаяся переводами, а каждый сотрудник, который выполняет нотариальный перевод. Увольняется человек – его удаляют из реестра, приходит на новое место – добавляют. Вроде бы, всё просто. Но и здесь есть свои особенности.
«А вдруг вы всё в “Гугле” перевели?!»
Каждый перевод, заверенный впоследствии нотариусом, также заносится в реестр, который в отчётный период предоставляется в нотариальную палату для проверки. И в каждой графе необходима подпись переводчика, который выполнял работу. Чаще всего именно по этой причине бюро заключают между собой соглашение, по которому раз в месяц или реже сотрудники переводческого бюро приходят с документами и оставляют свою подпись во всех необходимых графах.
Самое главное здесь – нотариальная палата требует только живую подпись переводчика. То есть никаких отсканированных документов, никаких подписей по доверенности и тому подобного. Подписать какие-то бумаги и сдать уже с подписью и печатью нельзя: нотариус не видел, кто в действительности работал над переводом. Понять их можно: кто захочет отвечать за то, что перевёл абсолютно незнакомый человек? Может, вы там сами себе через «Гугл» напереводили и подписались инициалами знакомого вам специалиста. А он ни сном ни духом! Поэтому приходится приходить вживую и всё проставлять. переводчик одного из бюро Белгорода
Такое живое общение доставляет немало хлопот и переводчикам, и самим нотариусам. Первым необходимо ехать через весь город, чтобы поставить подпись, а вторым она необходима, чтобы закрыть реестр и спокойно сдать все документы. База одна, но добираться на большие расстояния ради одной подписи никто не станет, поэтому бюро ищет нотариуса в шаговой доступности и направляет клиента к нему.
Грубо говоря, мой перевод (бюро находится в районе Харьковской горы – прим. ред.) может заверить любой белгородский нотариус, например, из Северного. Он может посмотреть в своём реестре, что я туда внесён как переводчик, то есть несу ответственность за свою работу. Но потом свяжется с нашим начальством и будет требовать живого меня на подпись. А вы представьте ситуацию, если переводчик будет мотаться за каждой подписью, да ещё и в несколько мест города. Работа вообще встанет. переводчик одного из бюро Белгорода
Переводчик отметил, что лучше заранее уточнять в бюро, с каким нотариусом они сотрудничают. Правда, также добавил, что в их компании сами предупреждают, что идти нужно будет к конкретному человеку, и объясняют причину такой схемы. Если клиент не хочет бегать туда-сюда и стоять в очередях, то он может оставить документы переводчику, который сам сходит завериться. Правда, стоить это будет немного дороже, чем самостоятельный поход за заветной подписью.
А вот во многих агентствах на стойке не предупреждают о необходимости посещения определённого нотариуса. Корреспондент зашла в несколько переводческих бюро и спросила, можно ли потом документы заверить у нотариуса.
Кто-то просто говорит, что они выполняют комплекс услуг, и в итоге вы получаете уже готовый заверенный пакет. В этом случае клиенту просто не сообщают, что посетить нотариуса он может и самостоятельно. Но чаще просто отправляют к конкретному человеку, не объясняя причин и говоря, какие неприятные последствия ждут «сбившегося с курса» клиента.
Стоит отметить, что прийти с переводом из другого региона к нотариусу вообще нельзя. Поэтому документы желательно оформлять, переводить и заверять в одном городе.
По словам переводчика, чаще всего нотариусы и переводческие бюро не имеют никакой финансовой выгоды от соглашений. Бывают контракты на платной основе, но чаще всего договорённость возникает просто на почве попыток упростить рабочий процесс.
Табличка на табличку и всё – на бумаге!
Несмотря на уверенный курс государства на цифровизацию документооборота, в некоторых отраслях всё ещё в почёте документы на «живом» носителе. Так, переводчики носят на подпись огромные папки бумаг, а у нотариуса подписываются в нескольких толстых реестрах. Избежать процедуры нельзя, оцифровать и отправить в электронном виде – тоже.
Зачем так усложнять жизнь специалистам и клиентам – непонятно. Почему-то, несмотря на неудобство имеющейся системы, до сих пор не существует подтверждения перевода через специализированную программу, базу данных или личный телефонный звонок (в том числе и по видеосвязи).
Например, в Белгородской области действует система «Электронного медицинского рецепта пациента». Почему-то фармацевтам при отпуске рецептурных препаратов не требуется живой подписи врача. Также существует телемедицина, позволяющая получить консультацию специалиста удалённо.
Портал «Госуслуги» вообще позволяет подгружать серьёзные документы, осуществлять заказ и оплату той или иной услуги, менять документы и записываться к врачу. И всё это без личного визита к специалисту.
Однако проблемы с цифровизацией наблюдаются и в других сферах. Например, после подачи заявления в ЗАГС требуют прийти лично и принести документы в бумажном виде.