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Система менеджмента качества Лебединского ГОКа соответствует ISO 9001:2015

30 октября 2019, 14:00
Фото: Лебединский ГОК
Лебединский ГОК (входит в компанию «Металлоинвест») прошёл инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

В октябре аудит был проведён экспертами Британского института стандартов (British Standards Institution).

В ходе проверки функционирования системы менеджмента качества аудиторы побывали в рудоуправлении, геолого-маркшейдерском, техническом управлении, управлении железнодорожного транспорта, технического контроля, сопровождения продаж, закупок материально-технических ресурсов, метрологической службе, дирекции по оборудованию, на фабрике окомкования и заводе горячебрикетированного железа.

Эксперты беседовали с сотрудниками, анализировали документацию, оценивали выполнения целей в области качества и подтверждение непрерывности процесса реализации СМК, её постоянного улучшения.

Все проверяемые подразделения показали высокий уровень вовлечённости в работу системы, что является важным условием для её результативного функционирования и успешной реализации задач, стоящих перед Лебединским ГОКом.

Качество – это не какое-то конкретное задание, а настоящая философия производства. Компания «Металлоинвест» стремится к лидерству в отрасли и следует к этой цели, основываясь на принципах устойчивого развития. В данной системе координат – качество продукции – это задача и заслуга каждого руководителя и сотрудника.Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа

Справка. АО «Лебединский ГОК» – один из ведущих российских производителей железорудного сырья, крупнейший в Европе производитель горячебрикетированного железа (ГБЖ) и товарного ГБЖ в мире. Комбинат разрабатывает железорудные запасы Курской магнитной аномалии. Основная продукция предприятия – железорудный концентрат, окатыши и горячебрикетированное железо.

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