Система менеджмента качества Лебединского ГОКа соответствует ISO 9001:2015

Качество – это не какое-то конкретное задание, а настоящая философия производства. Компания «Металлоинвест» стремится к лидерству в отрасли и следует к этой цели, основываясь на принципах устойчивого развития. В данной системе координат – качество продукции – это задача и заслуга каждого руководителя и сотрудника.Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа