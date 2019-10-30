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Posted 30 октября 2019, 08:40

Published 30 октября 2019, 08:40

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

Mercedes-Benz белгородки арестовали за долги по 16 исполнительным производствам

Mercedes-Benz белгородки арестовали за долги по 16 исполнительным производствам

30 октября 2019, 08:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Приставы запретили индивидуальному предпринимателю выезд за пределы страны и обратили взыскание на банковские счета.

Жительница Белгородской области оплатила долги только после ареста её дорогого автомобиля Mercedes-Benz. С неё должны были взыскать штраф в 50 тысяч рублей за то, что она не обеспечила рабочее место для многодетной женщины по договору с районным центром занятости. Также накопились долги за нарушения правил дорожного движения на 13,5 тыс. рублей.

Судебный пристав запретил женщине выезд за рубеж, обратил взыскание на банковские счета. После того, как был арестован и автомобиль Mercedes-Benz, должница выплатила все суммы и исполнительный сбор в 18,5 тыс. рублей.

Арест с машины сняли, 16 исполнительных производств исполнены, сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Мерседес#Арест имущества
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