Mercedes-Benz белгородки арестовали за долги по 16 исполнительным производствам

Жительница Белгородской области оплатила долги только после ареста её дорогого автомобиля Mercedes-Benz. С неё должны были взыскать штраф в 50 тысяч рублей за то, что она не обеспечила рабочее место для многодетной женщины по договору с районным центром занятости. Также накопились долги за нарушения правил дорожного движения на 13,5 тыс. рублей.