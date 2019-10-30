Государство обещает россиянам налоговые льготы по новой системе пенсионных накоплений

Posted 30 октября 2019, 09:26
Published 30 октября 2019, 09:26
Modified 1 декабря 2024, 07:30
Updated 1 декабря 2024, 07:30
Гарантированный пенсионный план (ГПП) – творение Центробанка и Минфина, которое позволит гражданам страны самостоятельно копить на старость. Государство в свою очередь обещает за участие в программе налоговые льготы.
В разговоре с «Новыми известиями» президент АНПФ Сергей Беляков назвал новую программу «очень хорошим выходом» для россиян с достаточными финансовыми возможностями. По его словам, ГПП – возможность сформировать пенсию самостоятельно и не быть «заложником наличия или отсутствия денег в бюджете».
Помимо этого, эксперт видит в пенсионном плане возможность вернуть направленные в рамках ОПФ деньги: предполагается, что средства в ГПП могут добавить из тех денег, которые были накоплены по ОПФ. Ещё одним преимуществом Беляков называет добровольность участия.
Вместе с этим собеседник издания считает важным исключить искусственную конкуренцию и сделать продукт только дополнительным инструментом, которым граждане могут пользоваться в зависимости от своих принципов и финансовых возможностей.
К слову, участник программы вправе самостоятельно определять и менять размер вноса, а также вернуть деньги в течение первых шести месяцев. Авторы предусмотрели возможности страхования отчислений, наследования и досрочной выплаты в тяжёлых жизненных ситуациях.