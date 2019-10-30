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Posted 30 октября 2019, 09:26

Published 30 октября 2019, 09:26

Modified 1 декабря 2024, 07:30

Updated 1 декабря 2024, 07:30

Государство обещает россиянам налоговые льготы по новой системе пенсионных накоплений

Государство обещает россиянам налоговые льготы по новой системе пенсионных накоплений

30 октября 2019, 09:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пенсия
Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков считает, что для не бедных жителей страны это будет хорошей возможностью обеспечить себе пенсию.

Гарантированный пенсионный план (ГПП) – творение Центробанка и Минфина, которое позволит гражданам страны самостоятельно копить на старость. Государство в свою очередь обещает за участие в программе налоговые льготы.

В разговоре с «Новыми известиями» президент АНПФ Сергей Беляков назвал новую программу «очень хорошим выходом» для россиян с достаточными финансовыми возможностями. По его словам, ГПП – возможность сформировать пенсию самостоятельно и не быть «заложником наличия или отсутствия денег в бюджете».

Помимо этого, эксперт видит в пенсионном плане возможность вернуть направленные в рамках ОПФ деньги: предполагается, что средства в ГПП могут добавить из тех денег, которые были накоплены по ОПФ. Ещё одним преимуществом Беляков называет добровольность участия.

Вместе с этим собеседник издания считает важным исключить искусственную конкуренцию и сделать продукт только дополнительным инструментом, которым граждане могут пользоваться в зависимости от своих принципов и финансовых возможностей.

К слову, участник программы вправе самостоятельно определять и менять размер вноса, а также вернуть деньги в течение первых шести месяцев. Авторы предусмотрели возможности страхования отчислений, наследования и досрочной выплаты в тяжёлых жизненных ситуациях.

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#Новости#Экономика#Пенсионеры#Пенсия#Эксперт#Пенсионные накопления
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