Государство обещает россиянам налоговые льготы по новой системе пенсионных накоплений

Помимо этого, эксперт видит в пенсионном плане возможность вернуть направленные в рамках ОПФ деньги: предполагается, что средства в ГПП могут добавить из тех денег, которые были накоплены по ОПФ. Ещё одним преимуществом Беляков называет добровольность участия.